Asgari ücretin yüzde 38 fazlası maaşa şoför alımı başladı! İşte İŞKUR kurum dışı iş ilanları

MALİ VE SOSYAL HAKLAR
- SENDİKAL HAKLAR MEVCUTTUR
- ASGARİ ÜCRETİN %38 FAZLASI MAAŞ
- MAAŞLARA ÇALIŞMA YILINA GÖRE KIDEM FARKI EKLENECEK
- RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
- KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
- BANKA PROMOSYONU
- 0 YILLIK TÜM SOSYAL YARDIMLAR (Eğitim, evlilik, ölüm, çocuk yardımı vb.)
Çalışma Adresi: DENİZLİ İLİ HALK OTOBÜSÜ GÜZERGAHLARI Çalışma Süresi: 45 SAAT Çalışma Saatleri: VARDİYALI
MÜRACAAT KOŞULLARI
- YENİ D, ESKİ E EHLİYET SAHİBİ OLMAK.
- SRC 2 BELGESİ SAHİBİ OLMAK.
- PSİKOTEKNİK BELGESİ SAHİBİ OLMAK.
- ARAÇ KULLANMAYA ENGEL BULUNMAMMAK.
- 2 YIL DENEYİM
Kamu ve Özel Sektörde İş Fırsatları (2024 Şubat)
Bu listede, Şubat 2024'te kamu ve özel sektörde başvurabileceğiniz iş ilanlarını bulabilirsiniz. Liste düzenli olarak güncellenecektir.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 28.06.2024
Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş.: 29.03.2024
İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti.: 30.04.2024
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.: 16.02.2024
İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş.: 25.02.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.: 23.02.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.: 24.02.2024, 25.02.2024
Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.Tem.İnş...Ltd.Şti: 02.02.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.: 28.02.2024
Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş: 29.02.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.: 31.03.2024
Bursa Burfaş Park Bahçe Sos. ve Kül. Hizm. Tur. Özel Yurt İşl. A.Ş.: 26.02.2024
Muğla Dal-Bel Günübirlik Tur. Hiz. İşl. ve Tesis Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş.: 05.03.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 06.03.2024
Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad. San.Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN): 30.04.2024
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.: 06.03.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 31.10.2024
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.02.2024
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.: 08.03.2024
Hatay İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.: 23.02.2024
Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizm. Tic. Ltd. Şti.: 22.02.2024
Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.: 20.02.2024
Trabzon Maçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 23.02.2024
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