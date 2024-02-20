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20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olan sevinç yaşayacak: Başvurular alınmaya başladı!

İŞKUR'dan müjdeli haber! Binek araç kullanma becerisine sahip B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için makam şoförü pozisyonları için alımlar başladı. Başvurular 20 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesini: https://www.iskur.gov.tr/ ziyaret ederek, "İş Arayan" menüsünden "Aktif İş İlanları" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Arama kriterlerine "makam şoförü" yazıp aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 11:09 Güncelleme 20 Şubat 2024, 11:11
20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olan sevinç yaşayacak: Başvurular alınmaya başladı!

Hayallerinizdeki işe ulaşmak için bir adım mı atmak istiyorsunuz? Aradığınız fırsat belki de İŞKUR'da sizleri bekliyor! İŞKUR tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, birçok aday için yeni bir sayfa açma şansı sunuyor. İŞKUR'da yayınlanan yeni iş ilanları, birçok farklı sektörden farklı pozisyonları kapsıyor. Bu sayede, farklı alanlarda uzmanlaşmış veya yeni bir sektöre geçiş yapmak isteyen adaylar da aradıkları fırsatı bulabilirler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların yapması gereken şey oldukça basit. İŞKUR'un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ilgili ilan numaralarıyla başvurularını yapabilirler.

Kimler Başvurabilir?

Adaylardan beklenen özellikler arasında;

  • Dış görünüme özen gösterme,
  • Uyumlu, titiz ve çalışkan olma,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
  • Yönetim ve misafir araçlarını park edebilme,
  • Araç bakım ve tamir süreçlerini takip edip sonuçlandırabilme,
  • SRC belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olma,
  • Askerlik görevini tamamlamış olma,

İlan Edilen Pozisyonlar ve Şehirler

Makam şoförü alımı yapılacak şehirler ve ilan tarihleri şu şekilde:

  • İstanbul: 11.03.2024 ve 7.03.2024 (Ref. No: 00008084143, 00008079170)
  • Muğla: 8.03.2024 (Ref. No: 00008080221, 00008080895, 00008081605)
  • Gaziantep: 5.03.2024 (Ref. No: 00008073747)
  • Kocaeli: 4.03.2024 (Ref. No: 00007989683)
  • İzmir: 29.02.2024 (Ref. No: 00008061170)

  • Antalya ve Ankara: 23.02.2024 (Ref. No: 00008054463, 00008080841)
  • Ankara: 22.02.2024 ve 20.02.2024 (Ref. No: 00008050035, 00008047387)

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