SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş duyurdu! 8 bin sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları, tarihi...

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 19 Şubat 2024, 15:59
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş duyurdu! 8 bin sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları, tarihi...

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Açıklama, Bakan Göktaş'tan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

Başvuru tarihi ve şartları için henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı kılavuzu 2024! MEB sınıf öğretmeni alımı sayısı belli oldu mu? Kura tarihi ve KPSS puan şartı!Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı kılavuzu 2024! MEB sınıf öğretmeni alımı sayısı belli oldu mu? Kura tarihi ve KPSS puan şartı!
Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı kılavuzu 2024! MEB sınıf öğretmeni alımı sayısı belli oldu mu? Kura tarihi ve KPSS puan şartı!
KPSS şartı yok: 19-23 Şubata İŞKURdan başvuru yapın! TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...KPSS şartı yok: 19-23 Şubata İŞKURdan başvuru yapın! TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...
KPSS şartı yok: 19-23 Şubat'a İŞKUR'dan başvuru yapın! TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı
Türk Telekom
CHP’de Hatay krizi tırmandı: Özgür Özel çıkmazda! Lütfü Savaş adaylıkta çekilmek istemiyor... Bağımsız aday mı olacak?
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in ilhakı: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında gözaltı kararı
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek
CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
SON DAKİKA