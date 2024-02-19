KPSS şartsız iş ilanları! 19-29 Şubat’ta İŞKUR’dan hastanelere yüksek maaşlı hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmayı mı hayal ediyorsunuz? Merak etmeyin, hayalinizdeki işe ulaşmak için KPSS şartı aramayan birçok pozisyon mevcut! Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hasta kabul-kayıt görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan ilanlara göre, bu pozisyonlara başvurmak için KPSS puanına ihtiyacınız yok.