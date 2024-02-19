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EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2024! ÖSYM AİS: 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS kura sonuçları listesi!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının ardından binlerce aday, atama tarihini merakla beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak 2 bin 392 engelli atamasının tarihini duyurdu. Hatırlanacağı üzere, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmeler için tercih başvuruları 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:27 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:27
EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2024! ÖSYM AİS: 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS kura sonuçları listesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusuyla, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme başvuruları yapan adaylar için sevindirici bir haber geldi. Bakan Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak 2 bin 392 engelli memur atamasının tarihini açıkladı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında, engelli bireylerin devlet memurluğuna alınmaları sürecinde önemli bir adım daha tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 10-19 Ocak tarihleri arasında yapılan tercih işlemleriyle, engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleştirilmeleri için önemli bir süreç daha sona erdi.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, binlerce engelli memur adayının beklediği haber geldi. Bakan Göktaş, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü kamuya 2.392 yeni engelli memurun atamasının yapılacağını duyurdu. Bu atamalarla birlikte, son 21 yılda kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artarak 68.396'ya ulaşmış olacak.

Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
EKPSS tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına erişebilecekler.

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Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Yerleştirmeler, adayların EKPSS'den aldıkları puanlar doğrultusunda yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından, en yüksek EKPSS puanına sahip olanların tercih ettikleri kadrolara yerleştirilmeleri öncelikli olacak. Aynı kadroyu tercih eden adayların puanlarının eşit olması durumunda, diploma tarihi daha eski olan veya yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınacak.

İlköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu adaylar için ise kura yöntemi ile yerleştirme yapılacak. Bu süreçte, kadrolar için aranan öğrenim düzeyi ve diğer niteliklerin tutarlılığı kontrol edilerek, herhangi bir tutarsızlık bulunması halinde ilgili tercih iptal edilecek.

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