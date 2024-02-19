EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2024! ÖSYM AİS: 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS kura sonuçları listesi!

Yerleştirme Nasıl Yapılacak? Yerleştirmeler, adayların EKPSS 'den aldıkları puanlar doğrultusunda yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından, en yüksek EKPSS puanına sahip olanların tercih ettikleri kadrolara yerleştirilmeleri öncelikli olacak. Aynı kadroyu tercih eden adayların puanlarının eşit olması durumunda, diploma tarihi daha eski olan veya yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınacak.

İlköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu adaylar için ise kura yöntemi ile yerleştirme yapılacak. Bu süreçte, kadrolar için aranan öğrenim düzeyi ve diğer niteliklerin tutarlılığı kontrol edilerek, herhangi bir tutarsızlık bulunması halinde ilgili tercih iptal edilecek.