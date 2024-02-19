Dolgun maaş verilecek: Başvurular alınmaya başladı! 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olana müjde!

Hayallerinizdeki işe ulaşmak için bir adım mı atmak istiyorsunuz? Aradığınız fırsat belki de İŞKUR'da sizleri bekliyor! İŞKUR tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, birçok aday için yeni bir sayfa açma şansı sunuyor. İŞKUR'da yayınlanan yeni iş ilanları, birçok farklı sektörden farklı pozisyonları kapsıyor. Bu sayede, farklı alanlarda uzmanlaşmış veya yeni bir sektöre geçiş yapmak isteyen adaylar da aradıkları fırsatı bulabilirler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların yapması gereken şey oldukça basit. İŞKUR'un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ilgili ilan numaralarıyla başvurularını yapabilirler.
Kimler Başvurabilir?
Adaylardan beklenen özellikler arasında;
- Dış görünüme özen gösterme,
- Uyumlu, titiz ve çalışkan olma,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
- Yönetim ve misafir araçlarını park edebilme,
- Araç bakım ve tamir süreçlerini takip edip sonuçlandırabilme,
- SRC belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olma,
- Askerlik görevini tamamlamış olma,
İlan Edilen Pozisyonlar ve Şehirler
Makam şoförü alımı yapılacak şehirler ve ilan tarihleri şu şekilde:
- İstanbul: 11.03.2024 ve 7.03.2024 (Ref. No: 00008084143, 00008079170)
- Muğla: 8.03.2024 (Ref. No: 00008080221, 00008080895, 00008081605)
- Gaziantep: 5.03.2024 (Ref. No: 00008073747)
- Kocaeli: 4.03.2024 (Ref. No: 00007989683)
- İzmir: 29.02.2024 (Ref. No: 00008061170)