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18-55 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor! Başvurular bu sabah 09.23’te alınmaya başladı! İşte şartlar

Sağlık sektöründe çalışmayı ve insanlara yardım etmeyi hayal ediyor, fakat KPSS sınavına girmek istemiyor musunuz? Merak etmeyin, artık hayalinizdeki işe ulaşmak için KPSS'ye girmenize gerek yok! Özel sektör hastaneleri başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, KPSS puanı veya sınavına girme şartı olmadan işe alım yapıyor. Bu yeni uygulama, sağlık sektöründe iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:26 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:26
18-55 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor! Başvurular bu sabah 09.23’te alınmaya başladı! İşte şartlar

Türkiye'deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde çalışma fırsatı arayanlar için sabah 09.00'da kritik bir duyuru gerçekleştirildi. Açıklanan bilgilere göre, 18 ile 55 yaş arasındaki, tecrübeli veya tecrübesiz adaylar arasından personel seçimi yapılacak. İŞKUR'un yayınladığı bu ilan, sağlık alanında iş imkanlarını artırıyor ve pek çok birey için yeni meslek yolları açıyor.

Bu yeni işe alım süreci, KPSS gibi sınav koşullarını yerine getirmekte zorlanan veya bu süreci beklemek istemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak kamu sektörüne giriş için gerekli olan bazı bürokratik engelleri aşmakta güçlük çeken adaylar için özel sektör hastaneleri, cazip bir alternatif haline geliyor.

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Alım yapılacak pozisyonlar arasında Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi ve Temizlik Görevlisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin günlük operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için geniş bir yelpazede iş imkanı sunuluyor.

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir ve ilanlarla ilgili tüm detaylar, pozisyonlar, başvuru tarihleri ve şartları İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır. Adayların, ilan edilen pozisyonlar için belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını bu tarihler öncesinde tamamlamaları gerekir.

Bu fırsat, hem deneyimli sağlık çalışanları için hem de sağlık sektöründe çalışmaya yeni başlayacak olanlar için önemli bir adımdır. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda iş imkanları sunan bu duyuru, birçok kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. İŞKUR, bu alımlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelere nitelikli personel sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Alım Yapılacak Meslekler

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında alım yapılacak bazı temel pozisyonlar şunlardır:

Klinik Destek Elemanı (Hastane): Hastanelerin klinik bölümlerinde destek sağlayacak elemanlar aranmaktadır. Bu pozisyon için Kocaeli, Trabzon, İstanbul gibi çeşitli illerde farklı hastanelerde açık pozisyonlar bulunmaktadır.

Hastane Hizmetlisi: Hastane içinde çeşitli hizmetlerde görev alacak hizmetliler için İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ ve Denizli gibi illerde pozisyonlar mevcuttur.

Güvenlik Görevlisi (Hastane): Hastane ve sağlık merkezlerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak güvenlik görevlileri için Antalya'da açık pozisyonlar bulunmaktadır.

Temizlik Görevlisi (Hastane): Hastanelerin temizlik işlerinde çalışacak temizlik görevlileri için Ankara, Gaziantep, Sakarya, İstanbul ve Konya gibi çeşitli illerde açık pozisyonlar yer almaktadır.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İlgilenen adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve sisteme üye girişi yaparak ilgilendikleri pozisyonlar için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanlarda yer alan son başvuru tarihleri, pozisyon sayısı ve çalışma yerleri gibi detaylar dikkate alınarak başvuruların yapılması önemlidir.

Klinik Destek Elemanı İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hastane Hizmetlisi Alımı İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

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