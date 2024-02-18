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İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2024 | Şubat-Mart ayı KPSS'siz, ilkokul mezunu 23-50 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana..

Bekçi alımları, güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Şubat ayında gerçekleşen personel alımları, farklı meslek gruplarına yönelik geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Ancak, bekçi alımları özel sektörde İŞKUR aracılığıyla yapılmakta olup, bu alanda başvuru yapmak isteyen adaylar için belirli şartlar bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 21:58 Güncelleme 18 Şubat 2024, 21:58
İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2024 | Şubat-Mart ayı KPSS’siz, ilkokul mezunu 23-50 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana..

Son zamanlarda bekçi alımları, iş arayanlar tarafından büyük ilgi görmekte ve birçok kişi bu fırsatları değerlendirmek istemektedir. İŞKUR üzerinden yapılan özel sektör bekçi alımları, farklı iller için devam ediyor. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1. TC vatandaşı olmak
  2. En az ilkokul mezunu olmak
  3. En az 18 yaşını tamamlamış olmak
  4. Kamu haklarından mahrum olmamak
  5. Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması
  6. Adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi
  7. Askerlikle ilgili bir ilişiğinin olmaması (Bitirmiş, ertelemiş ya da muaf olmak)

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler. Ayrıca, online başvuru yapmak istemeyenler en yakın İŞKUR şubesine giderek ya da çağrı merkezini arayarak başvurularını tamamlayabilirler.

GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şu anda inşaat/işyeri bekçi alımı başlamış durumda. İŞKUR'un resmi açık iş ilanları sayfasından güncel ilanlara ulaşabilir ve detayları inceleyebilirsiniz.

📢 İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanları özel sektöre yöneliktir ve başvuru şartları ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce ilgili ilanın detaylarını dikkatlice incelemeniz önemlidir. Başvuru şartları, eğitim seviyesi, yaş kriterleri ve diğer özel koşullar ilanlar arasında farklılık gösterebilir.

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