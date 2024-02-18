İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2024 | Şubat-Mart ayı KPSS’siz, ilkokul mezunu 23-50 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana..

GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şu anda inşaat/işyeri bekçi alımı başlamış durumda. İŞKUR'un resmi açık iş ilanları sayfasından güncel ilanlara ulaşabilir ve detayları inceleyebilirsiniz.
📢 İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanları özel sektöre yöneliktir ve başvuru şartları ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce ilgili ilanın detaylarını dikkatlice incelemeniz önemlidir. Başvuru şartları, eğitim seviyesi, yaş kriterleri ve diğer özel koşullar ilanlar arasında farklılık gösterebilir.