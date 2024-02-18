İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2024 | Şubat-Mart ayı KPSS’siz, ilkokul mezunu 23-50 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana..

Son zamanlarda bekçi alımları, iş arayanlar tarafından büyük ilgi görmekte ve birçok kişi bu fırsatları değerlendirmek istemektedir. İŞKUR üzerinden yapılan özel sektör bekçi alımları, farklı iller için devam ediyor. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları...

