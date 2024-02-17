En az ilkokul mezunu olanlar hemen bakın! 17.500 TL, 20.200 TL maaş veriliyor! 2024 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2024 yılı itibarıyla, İŞKUR üzerinden yapılan belediye personel alım ilanlarına olan ilgi artış gösteriyor. Çeşitli belediyeler tarafından yayımlanan bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. En az ilkokul mezunu olma şartı ile yapılan personel ve işçi alımları, geniş bir kesime hitap ediyor. İşte bu alımlarla ilgili bilinmesi gerekenler.
Kurum Dışı İşçi Alım İlanları ve Tarihleri
2024 yılında İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bazı önemli belediye işçi alım ilanları ve tarihleri şu şekildedir:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., 25.10.2024 ve 31.12.2024 tarihlerinde alım yapacak.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK), 28.06.2024 ve 30.06.2024 tarihlerinde personel alacak.
Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş., 29.03.2024 tarihinde işçi alımı gerçekleştirecek.
İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti., 30.04.2024 tarihinde alım yapacak.
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş., 29.02.2024 ve 25.02.2024 tarihlerinde personel alacak.
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) - 17, 19 ve 21 Şubat
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. - 17, 18 ve 19 Şubat
Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. - 17 ve 18 Şubat
Muğla Dabel Turizm İnş. ve Tic. AŞ. - 19 Şubat
Sivas Zara Belediyesi Zarabelsan A.Ş. - 19 Şubat
Gümüşhane Kelkit Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 21 Şubat
Yalova Kadıköy Belediyesi Personel Limited Şirketi - 20 Şubat