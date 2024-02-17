SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Başvurular bu sabah 09.05’te alınmaya başladı! 18-55 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor! İşte şartlar

Sağlık sektöründe çalışmayı ve insanlara yardım etmeyi hayal ediyor, fakat KPSS sınavına girmek istemiyor musunuz? Merak etmeyin, artık hayalinizdeki işe ulaşmak için KPSS'ye girmenize gerek yok! Özel sektör hastaneleri başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, KPSS puanı veya sınavına girme şartı olmadan işe alım yapıyor. Bu yeni uygulama, sağlık sektöründe iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 09:42 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:42
Başvurular bu sabah 09.05’te alınmaya başladı! 18-55 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor! İşte şartlar

Türkiye'deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde çalışma fırsatı arayanlar için sabah 09.00'da kritik bir duyuru gerçekleştirildi. Açıklanan bilgilere göre, 18 ile 55 yaş arasındaki, tecrübeli veya tecrübesiz adaylar arasından personel seçimi yapılacak. İŞKUR'un yayınladığı bu ilan, sağlık alanında iş imkanlarını artırıyor ve pek çok birey için yeni meslek yolları açıyor.

Bu yeni işe alım süreci, KPSS gibi sınav koşullarını yerine getirmekte zorlanan veya bu süreci beklemek istemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak kamu sektörüne giriş için gerekli olan bazı bürokratik engelleri aşmakta güçlük çeken adaylar için özel sektör hastaneleri, cazip bir alternatif haline geliyor.

16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı
16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı
KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!
KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

Alım yapılacak pozisyonlar arasında Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi ve Temizlik Görevlisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin günlük operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için geniş bir yelpazede iş imkanı sunuluyor.

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir ve ilanlarla ilgili tüm detaylar, pozisyonlar, başvuru tarihleri ve şartları İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır. Adayların, ilan edilen pozisyonlar için belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını bu tarihler öncesinde tamamlamaları gerekir.

Bu fırsat, hem deneyimli sağlık çalışanları için hem de sağlık sektöründe çalışmaya yeni başlayacak olanlar için önemli bir adımdır. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda iş imkanları sunan bu duyuru, birçok kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. İŞKUR, bu alımlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelere nitelikli personel sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Alım Yapılacak Meslekler

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında alım yapılacak bazı temel pozisyonlar şunlardır:

  • Klinik Destek Elemanı (Hastane): Hastanelerin klinik bölümlerinde destek sağlayacak elemanlar aranmaktadır. Bu pozisyon için Kocaeli, Trabzon, İstanbul gibi çeşitli illerde farklı hastanelerde açık pozisyonlar bulunmaktadır.

  • Hastane Hizmetlisi: Hastane içinde çeşitli hizmetlerde görev alacak hizmetliler için İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ ve Denizli gibi illerde pozisyonlar mevcuttur.

  • Güvenlik Görevlisi (Hastane): Hastane ve sağlık merkezlerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak güvenlik görevlileri için Antalya'da açık pozisyonlar bulunmaktadır.

  • Temizlik Görevlisi (Hastane): Hastanelerin temizlik işlerinde çalışacak temizlik görevlileri için Ankara, Gaziantep, Sakarya, İstanbul ve Konya gibi çeşitli illerde açık pozisyonlar yer almaktadır.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İlgilenen adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve sisteme üye girişi yaparak ilgilendikleri pozisyonlar için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanlarda yer alan son başvuru tarihleri, pozisyon sayısı ve çalışma yerleri gibi detaylar dikkate alınarak başvuruların yapılması önemlidir.

Klinik Destek Elemanı İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hastane Hizmetlisi Alımı İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Batan ’BATUHAN A’ gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü
Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Aday geri çekildi... Ali Gökmen’in yerine İsmail Topkaya
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! 70 işçiyi tahliye etmişler son anda yakalanmışlar...
Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
SON DAKİKA