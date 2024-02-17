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Başvurular 17 Şubat'ta başladı! 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olana müjde! Dolgun maaş verilecek

Hayallerinizdeki işe ulaşmak için bir adım mı atmak istiyorsunuz? Aradığınız fırsat belki de İŞKUR'da sizleri bekliyor! İŞKUR tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, birçok aday için yeni bir sayfa açma şansı sunuyor. İŞKUR'da yayınlanan yeni iş ilanları, birçok farklı sektörden farklı pozisyonları kapsıyor. Bu sayede, farklı alanlarda uzmanlaşmış veya yeni bir sektöre geçiş yapmak isteyen adaylar da aradıkları fırsatı bulabilirler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların yapması gereken şey oldukça basit. İŞKUR'un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ilgili ilan numaralarıyla başvurularını yapabilirler.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:36
Başvurular 17 Şubat’ta başladı! 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olana müjde! Dolgun maaş verilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara yönelik yeni bir fırsat sunuyor. B sınıfı ehliyet sahibi adaylara özel olarak düzenlenen makam şoförü pozisyonları için alım ilanlarını duyurdu. Lüks araç, binek araç ve kamyon kullanma becerisine sahip adaylar, başvurularını 17 Şubat itibarıyla gerçekleştirebilecek.

Kimler Başvurabilir?

Adaylardan beklenen özellikler arasında;

  • Dış görünüme özen gösterme,
  • Uyumlu, titiz ve çalışkan olma,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
  • Yönetim ve misafir araçlarını park edebilme,
  • Araç bakım ve tamir süreçlerini takip edip sonuçlandırabilme,
  • SRC belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olma,
  • Askerlik görevini tamamlamış olma,

İlan Edilen Pozisyonlar ve Şehirler

Makam şoförü alımı yapılacak şehirler ve ilan tarihleri şu şekilde:

  • İstanbul: 11.03.2024 ve 7.03.2024 (Ref. No: 00008084143, 00008079170)
  • Muğla: 8.03.2024 (Ref. No: 00008080221, 00008080895, 00008081605)
  • Gaziantep: 5.03.2024 (Ref. No: 00008073747)
  • Kocaeli: 4.03.2024 (Ref. No: 00007989683)
  • İzmir: 29.02.2024 (Ref. No: 00008061170)

  • Antalya ve Ankara: 23.02.2024 (Ref. No: 00008054463, 00008080841)
  • Ankara: 22.02.2024 ve 20.02.2024 (Ref. No: 00008050035, 00008047387)
  • İstanbul ve Ankara: 17.02.2024 (Ref. No: 00008042785, 00008043408)

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