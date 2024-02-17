Başvurular 17 Şubat’ta başladı! 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olana müjde! Dolgun maaş verilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara yönelik yeni bir fırsat sunuyor. B sınıfı ehliyet sahibi adaylara özel olarak düzenlenen makam şoförü pozisyonları için alım ilanlarını duyurdu. Lüks araç, binek araç ve kamyon kullanma becerisine sahip adaylar, başvurularını 17 Şubat itibarıyla gerçekleştirebilecek.