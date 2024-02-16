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Yüzlerce şoför alımı İŞKUR üzerinden başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

Araç kullanmayı seviyor ve şoförlük yapmak istiyorsanız, bu haber tam size göre! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), daimi olarak çalıştırılmak üzere ehliyetli şoför alımının başladığını duyurdu. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede farklı pozisyonlar için geçerli olan bu fırsat, şoförlük yapmak isteyenler için önemli bir iş imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:28 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:28
Yüzlerce şoför alımı İŞKUR üzerinden başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken aynı zamanda ülkemizin istihdamına katkı sağlayacak önemli bir adımı temsil ediyor. İŞKUR'un düzenlediği alımlar, iş gücü piyasasında hareketlilik sağlayarak işsizlik oranlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu alımlar, iş arayan bireylerin istihdam edilme şansını artırırken aynı zamanda işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne erişimini sağlıyor. İŞKUR'un düzenlediği alımlar, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi görerek ekonomik kalkınmaya ve istihdama olumlu katkılarda bulunuyor.

Açık Pozisyonlar ve Son Başvuru Tarihleri

Şoförlük pozisyonunda çalışmak ve yeni bir iş imkanı arıyorsanız, bu haber tam size göre! Farklı şehirlerde birçok farklı şoförlük pozisyonu için alımlar başladı.

Şoför-Yük Taşıma:

Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru

Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru

Muğla Milas: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 24 Şubat'a kadar başvuru

Ankara: 2 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru

Şoför (Yolcu Taşıma):

Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru

Kamyon Şoförü:

Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru

Kamyonet Şoförü:

Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 26 Şubat'a kadar başvuru

Tır-Çekici Şoförü:

İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü:

İstanbul Bayrampaşa: 1 açık pozisyon, 29 Şubat'a kadar başvuru

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların, ilana özel belirtilen ehliyet sınıfına sahip olmaları ve araç kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olmaları gerekmektedir. İlana göre değişiklik gösterebilen diğer şartlar ve detaylar İŞKUR'un ilan sayfasında yer almaktadır. İlanlarda yer alan "Favorilere Ekle" butonuna tıklayarak ilgili ilana kolayca ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

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