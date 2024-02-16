Yüzlerce şoför alımı İŞKUR üzerinden başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken aynı zamanda ülkemizin istihdamına katkı sağlayacak önemli bir adımı temsil ediyor. İŞKUR'un düzenlediği alımlar, iş gücü piyasasında hareketlilik sağlayarak işsizlik oranlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu alımlar, iş arayan bireylerin istihdam edilme şansını artırırken aynı zamanda işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne erişimini sağlıyor. İŞKUR'un düzenlediği alımlar, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi görerek ekonomik kalkınmaya ve istihdama olumlu katkılarda bulunuyor.
Açık Pozisyonlar ve Son Başvuru Tarihleri
Şoförlük pozisyonunda çalışmak ve yeni bir iş imkanı arıyorsanız, bu haber tam size göre! Farklı şehirlerde birçok farklı şoförlük pozisyonu için alımlar başladı.
Şoför-Yük Taşıma:
Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru
Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru
Muğla Milas: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 24 Şubat'a kadar başvuru
Ankara: 2 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru