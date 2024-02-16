Kuveyt iş imkânları - Kuveyt iş imkânları nelerdir? Kuveyt hangi mesleklerde alım yapıyor?

Kuveyt'e işçi olarak giden kişilerin maaşları, 230 ile 900 dinar arasında değişiklik gösterir. Kişilerin çalıştıkları yerler, çalışma saatleri ve Kuveyt'te çalışmış oldukları sürelere göre alacakları ücretlerde de değişiklik olur. Genelde özel sektörde şirketlerde çalışmakta olan kişilerin aylık maaşları da şirket tarafından belirlendiği için belirli meslek grupları için net bir fiyat vermek zordur.

👉Kuveyt iş imkanlarının en fazla olduğu meslek sektörleri şöyle sıralanmıştır:

Tarım sektörü

Sanayi sektörü

Hizmet sektörü

👉Kuveyt Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Kuveyt'in çalışmak için bünyesine kabul ettiği meslek dalları, şöyle sıralanmıştır: