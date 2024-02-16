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İŞKUR'dan 16-29 Şubat'ta hastanelere KPSS şartsız iş ilanları! Yüksek maaşlı hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için İŞKUR'un sunduğu istihdam fırsatları büyük bir önem taşıyor. KPSS şartı olmaksızın yayınlanan ilanlar, sağlık alanında çalışmak isteyen adaylara yeni bir iş imkanı sunuyor. Bu fırsatlar, özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için oldukça değerli ve önemli seçenekler arasında yer alıyor. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yayınlanan bu ilanlara başvurarak, adaylar kariyerlerinde yeni bir adım atma şansı elde ediyorlar. Sağlık sektörü, her geçen gün artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak nitelikli personel arayışı içerisindedir.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:32 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:32
İŞKUR’dan 16-29 Şubat’ta hastanelere KPSS şartsız iş ilanları! Yüksek maaşlı hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmayı mı hayal ediyorsunuz? Hasta kabul-kayıt görevlisi veya temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda iş arıyorsanız, bu haber tam size göre! Hastaneler ve sağlık sektörü, çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan duyurulara göre, bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmaksızın başvurular kabul ediliyor. İşte hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ilanları ve başvuru şartları...

Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak iş arayan kısmından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ekranda bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklanmalıdır. Bu kısımda, arama çubuğuna ilgi duyulan pozisyon adı yazılarak "Ara" butonuna basılmalıdır. Adaylar, karşılarına çıkan ilanlar arasından ilgilendikleri pozisyona tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Özellikler

  • İyi derecede iletişim becerisi
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • Hasta ve çalışanlarla etkili iletişim kurabilme
  • Temel bilgisayar kullanım becerileri
  • Pozisyona bağlı olarak belirli sağlık ve hijyen standartlarına uyum

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