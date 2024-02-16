İŞKUR’dan 16-29 Şubat’ta hastanelere KPSS şartsız iş ilanları! Yüksek maaşlı hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmayı mı hayal ediyorsunuz? Hasta kabul-kayıt görevlisi veya temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda iş arıyorsanız, bu haber tam size göre! Hastaneler ve sağlık sektörü, çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan duyurulara göre, bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmaksızın başvurular kabul ediliyor. İşte hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ilanları ve başvuru şartları...