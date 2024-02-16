20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olana müjde! Başvurular 17 Şubat’ta başlıyor! Yüksek maaş verilecek

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden ilgili ilan numaralarıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Adayların gerekli belgeleri tamamlayarak ve belirtilen özelliklere uygunluklarını göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları önem taşımaktadır. Bu pozisyonlar, uygun adaylar için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.