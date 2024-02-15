Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş müjdesi! O koşulla üniversiteye personel alımı yapılacak

Erciyes ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinin personel alım ilanları, lise, ön lisans ve lisans mezunları için büyük bir iş müjdesi olarak karşımıza çıkıyor. İlgilenen adayların, belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte zamanında başvuruda bulunmaları önemli. Bu fırsat, kariyer yolculuğunuzda önemli bir adım olabilir.
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Son başvuru tarihi 15.02.2024 olarak belirlenen alım ilanı, farklı pozisyonlar için geçerli olacak. Adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Personel Alım İlanı
Benzer şekilde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı da sözleşmeli personel (657-4/B) alımı yapacağını duyurdu. 2024/1 numaralı ilan, üniversitenin çeşitli bölümlerinde görevlendirilmek üzere personel arayışını içeriyor. İlgili adayların, alım şartlarına ve başvuru detaylarına dikkat etmeleri önem taşıyor.