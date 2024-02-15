SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 15-29 Şubat hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 21.900 TL maaşla! İşte başvuru şartları:

Şubat 2024'te Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerinde büyük bir personel alımı müjdesi! İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek bu alım ile binlerce kişiye iş imkanı sunulacak. Sağlık sektöründe artan iş gücü talebini karşılamak ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumuna katkı sağlamak amacıyla planlanan bu alım, farklı pozisyonlarda çalışacak personel arayışında.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 11:03 Güncelleme 15 Şubat 2024, 11:03
İŞKUR 15-29 Şubat hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 21.900 TL maaşla! İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli bir istihdam kapısı olan şehir hastaneleri, İŞKUR aracılığıyla çeşitli pozisyonlar için alım yapacak. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağlıyor. Başvuru şartları ve süreci, adayların dikkatle incelemesi gereken kritik bilgileri içeriyor. Bu süreçte, hastane ortamında çalışmaya yatkın, vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek ve sağlık sektörünün dinamiklerine ayak uydurabilecek adaylar özellikle tercih ediliyor.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak
  • Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak
  • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması
  • İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak (örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı)
  • İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak

6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!
6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Başvuru Süreci:

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek ilan detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Şubat 2024 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde çeşitli hastanelere personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çaycı ve bulaşıkçı (stevard) gibi pozisyonlar için iş ilanları yayınlanmıştır. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihleri ve çalışma yerleri şu şekildedir:

Sakarya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 16.02.2024
Ref. No: 00008041387

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 20.02.2024
Ref. No: 00008051295

Konya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 20.02.2024
Ref. No: 00008046035

Denizli - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 22.02.2024
Ref. No: 00008051263

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 23.02.2024
Ref. No: 00008054483

Adana - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 24.02.2024
Ref. No: 00008081148

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 24.02.2024
Ref. No: 00008054462

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 5.03.2024
Ref. No: 00008074459

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 6.03.2024
Ref. No: 00008077532

Kocaeli - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 7.03.2024
Ref. No: 00008078663

Konya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 10.03.2024
Ref. No: 00007977849

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 11.03.2024
Ref. No: 00008083638

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 30.03.2024
Ref. No: 00008028363

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 6.04.2024
Ref. No: 00008025715

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları, ilgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamaları ve diğer gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilanları inceleyebilirsiniz. Bu ilanlar, hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Hastanelerde Personel Alımı Nasıl Yapılır:

  • İş İlanlarının Yayınlanması: Hastaneler, personel alım ilanlarını resmi internet sitelerinde, yerel gazetelerde ve İŞKUR gibi kurumların web sitelerinde yayınlar.
  • Başvuru Süreci: İlanlarda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak adaylar başvurularını yaparlar. Gereken belgeler ve bilgiler ilanlarda belirtilir.
  • Ön Değerlendirme: Başvuruların tamamlanmasının ardından hastane yetkilileri başvuruları değerlendirir. Uygun görülen adaylar mülakata veya yazılı sınavlara davet edilir.
  • Mülakat veya Sınav Süreci: Bu aşamada adayların mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilir.
  • Referans Kontrolü ve İş Teklifi: Mülakat veya sınav sonuçlarına göre uygun adaylar belirlenir ve referans kontrolleri yapılır. Başarılı adaylara iş teklifi yapılır.

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANE İŞ İLANLARINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde alarm! Kargo gemisi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı! Bakan son durumu aktardı
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a sert sözler! Cengiz Topel Yıldırım yerden yere vurdu: İyice azıttı! Şantaj, zorbalık...
Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Katil Netanyahu’nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan’ın seçtiği kareler
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu’ya Refah uyarısı
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
Çağlayan Adliyesi’ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C’li terörist Fehriye Erdal verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması dünya basınında: İki ülke arasında kilometre taşı! Akdeniz’de iş birliği Yunan’ı korkuttu
CHP’de kriz bitmiyor! İzmir’de ön seçim isyanı alevlendi! Özgür Özel’in ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu
Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda pes dedirten savunma: Genel müdür olduğumdan haberim yok
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
SON DAKİKA