İŞKUR 15-29 Şubat hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 21.900 TL maaşla! İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli bir istihdam kapısı olan şehir hastaneleri, İŞKUR aracılığıyla çeşitli pozisyonlar için alım yapacak. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağlıyor. Başvuru şartları ve süreci, adayların dikkatle incelemesi gereken kritik bilgileri içeriyor. Bu süreçte, hastane ortamında çalışmaya yatkın, vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek ve sağlık sektörünün dinamiklerine ayak uydurabilecek adaylar özellikle tercih ediliyor.