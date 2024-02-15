Hastanelere 15-29 Şubat 2024 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu

Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen

İŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Başvuru Detayları

Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak yapabilirler. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak için davet edileceklerdir.

İŞKUR'un işleyişi, hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşgücü piyasasında istihdamı artırmak ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak amacıyla İŞKUR'un çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. İş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlere uygun çalışanları temin etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, bu hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürerek iş arayanlar ve işverenler arasındaki işbirliğini teşvik etmeye devam etmektedir.