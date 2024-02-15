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20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular 17 Şubat'ta başlıyor! Yüksek maaş veriliyor

İş arayanların yakından takip ettiği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni personel alım ilanlarını duyurdu. Bu kez gündemde B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için makam şoförü pozisyonları var. İŞKUR'un aktardığına göre, lüks araç, binek araç ve kamyon kullanma becerisine sahip adaylar için başvurular 17 Şubat itibarıyla başlıyor.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:33 Güncelleme 15 Şubat 2024, 12:33
20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular 17 Şubat’ta başlıyor! Yüksek maaş veriliyor

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden ilgili ilan numaralarıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Adayların gerekli belgeleri tamamlayarak ve belirtilen özelliklere uygunluklarını göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları önem taşımaktadır. Bu pozisyonlar, uygun adaylar için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

Kimler Başvurabilir?

Adaylardan beklenen özellikler arasında;

  • Dış görünüme özen gösterme,
  • Uyumlu, titiz ve çalışkan olma,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
  • Yönetim ve misafir araçlarını park edebilme,
  • Araç bakım ve tamir süreçlerini takip edip sonuçlandırabilme,
  • SRC belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olma,
  • Askerlik görevini tamamlamış olma,

İlan Edilen Pozisyonlar ve Şehirler

Makam şoförü alımı yapılacak şehirler ve ilan tarihleri şu şekilde:

  • İstanbul: 11.03.2024 ve 7.03.2024 (Ref. No: 00008084143, 00008079170)
  • Muğla: 8.03.2024 (Ref. No: 00008080221, 00008080895, 00008081605)
  • Gaziantep: 5.03.2024 (Ref. No: 00008073747)
  • Kocaeli: 4.03.2024 (Ref. No: 00007989683)
  • İzmir: 29.02.2024 (Ref. No: 00008061170)

  • Antalya ve Ankara: 23.02.2024 (Ref. No: 00008054463, 00008080841)
  • Ankara: 22.02.2024 ve 20.02.2024 (Ref. No: 00008050035, 00008047387)
  • İstanbul ve Ankara: 17.02.2024 (Ref. No: 00008042785, 00008043408)

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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