18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR'un sunduğu fırsatlarla, ilkokul mezunu olan vatandaşlarımız da artık kolaylıkla iş bulabiliyor. İşverenler, özellikle temizlik, büro destek hizmetleri ve paketleme işleri için vasıfsız eleman arayışlarını ilanlar aracılığıyla duyuruyorlar. Bu ilanlar, iş arayanların yeni iş fırsatlarına ulaşmasını sağlıyor.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda işverenlerin iletişim bilgileri de yer alıyor. Bu sayede, potansiyel iş arayanlar, merak ettikleri soruları doğrudan işverenlere ileterek, hızlı ve etkili bir iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca, bazı sertifikalı programlara katılan ilkokul mezunlarının, daha iyi iş şartlarına sahip pozisyonlarda iş bulabildikleri gözlemleniyor.