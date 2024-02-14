Daimi İŞKUR üzerinden çalışacak toplam 1523 şoför alımı başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, daimi olarak çalıştırılmak üzere ehliyetli şoför alımının başladığı duyuruldu. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede farklı pozisyonlar için geçerli olan bu fırsat, araç kullanmayı seven ve şoförlük yapmak isteyen pek çok kişi için önemli bir iş imkanı sunuyor.
Açık Pozisyonlar ve Son Başvuru Tarihleri
Şoförlük pozisyonunda çalışmak ve yeni bir iş imkanı arıyorsanız, bu haber tam size göre! Farklı şehirlerde birçok farklı şoförlük pozisyonu için alımlar başladı.
Şoför-Yük Taşıma:
Ankara: 1 açık pozisyon, 15 Şubat'a kadar başvuru
Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru
Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru
Muğla Milas: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 24 Şubat'a kadar başvuru
Ankara: 2 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru