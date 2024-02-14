Daimi İŞKUR üzerinden çalışacak toplam 1523 şoför alımı başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, daimi olarak çalıştırılmak üzere ehliyetli şoför alımının başladığı duyuruldu. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede farklı pozisyonlar için geçerli olan bu fırsat, araç kullanmayı seven ve şoförlük yapmak isteyen pek çok kişi için önemli bir iş imkanı sunuyor.