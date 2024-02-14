İŞKUR 14-29 Şubat’ta hastanelerde KPSS şartsız iş fırsatı! Yüksek maaşlı hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Hastaneler ve sağlık sektörü, hasta kabul-kayıt görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) üzerinden yapılan duyurulara göre, bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmak sızın başvurular kabul ediliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR 'un online sistemi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyorlar.

Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.