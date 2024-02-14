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14-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 22.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli bir istihdam kapısı olan şehir hastaneleri, İŞKUR aracılığıyla çeşitli pozisyonlar için alım yapacak. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağlıyor. Başvuru şartları ve süreci, adayların dikkatle incelemesi gereken kritik bilgileri içeriyor. Bu süreçte, hastane ortamında çalışmaya yatkın, vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek ve sağlık sektörünün dinamiklerine ayak uydurabilecek adaylar özellikle tercih ediliyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:17 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:35
14-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 22.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları:

Şubat 2024 itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerinde İŞKUR aracılığıyla büyük bir personel alımı süreci başlatılmıştır. Bu alım, sağlık sektöründe artan iş gücü talebini karşılamak ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumuna katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır. İlgili hastanelerde çeşitli pozisyonlarda çalışacak personel aranmaktadır, bu pozisyonlar arasında çaycı, bulaşıkçı, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolar bulunuyor.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak
  • Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak
  • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması
  • İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak (örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı)
  • İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak

6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!
6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Başvuru Süreci:

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek ilan detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Şubat 2024 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde çeşitli hastanelere personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çaycı ve bulaşıkçı (stevard) gibi pozisyonlar için iş ilanları yayınlanmıştır. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihleri ve çalışma yerleri şu şekildedir:

Sakarya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 16.02.2024
Ref. No: 00008041387

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 20.02.2024
Ref. No: 00008051295

Konya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 20.02.2024
Ref. No: 00008046035

Denizli - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 22.02.2024
Ref. No: 00008051263

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 23.02.2024
Ref. No: 00008054483

Adana - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 24.02.2024
Ref. No: 00008081148

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 24.02.2024
Ref. No: 00008054462

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 5.03.2024
Ref. No: 00008074459

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 6.03.2024
Ref. No: 00008077532

Kocaeli - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 7.03.2024
Ref. No: 00008078663

Konya - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 10.03.2024
Ref. No: 00007977849

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 11.03.2024
Ref. No: 00008083638

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 30.03.2024
Ref. No: 00008028363

İstanbul - Temizlik Görevlisi (Hastane)
Tarih: 6.04.2024
Ref. No: 00008025715

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları, ilgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamaları ve diğer gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilanları inceleyebilirsiniz. Bu ilanlar, hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Hastanelerde Personel Alımı Nasıl Yapılır:

  • İş İlanlarının Yayınlanması: Hastaneler, personel alım ilanlarını resmi internet sitelerinde, yerel gazetelerde ve İŞKUR gibi kurumların web sitelerinde yayınlar.
  • Başvuru Süreci: İlanlarda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak adaylar başvurularını yaparlar. Gereken belgeler ve bilgiler ilanlarda belirtilir.
  • Ön Değerlendirme: Başvuruların tamamlanmasının ardından hastane yetkilileri başvuruları değerlendirir. Uygun görülen adaylar mülakata veya yazılı sınavlara davet edilir.
  • Mülakat veya Sınav Süreci: Bu aşamada adayların mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilir.
  • Referans Kontrolü ve İş Teklifi: Mülakat veya sınav sonuçlarına göre uygun adaylar belirlenir ve referans kontrolleri yapılır. Başarılı adaylara iş teklifi yapılır.

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANE İŞ İLANLARINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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