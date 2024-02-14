14-29 Şubat 2024 hastanelere 18-56 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklaması

İŞKUR, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen öncü bir devlet kurumu olarak, iş gücü piyasasını şekillendirmekte ve istihdam oranlarını artırmakta büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, İŞKUR'un istihdam piyasasına katkıları sadece iş arayan bireyler için değil, aynı zamanda işverenler için de büyük önem taşımaktadır. Şubat ayı itibariyle, İŞKUR'un sağlık sektöründe önemli bir adım attığı görülmektedir. Hastanelerde mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi pozisyonları için alımların başlaması, bu sektördeki istihdam fırsatlarının genişletilmesi açısından kritik bir gelişmedir.