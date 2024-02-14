107. Dönem ÖGG sınavı ne zaman 2024? ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi

Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Atışlarında Başarılı Olma Kriteri Nedir? Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in "Eğitim Programı" başlıklı 33. maddesinde "Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır." hükmü amirdir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Uzman Eğitici Olarak Görev Yapmak İçin Şartlar Nelerdir? 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13'ünde belirtilen şartları taşıyanlar ve haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumlu olanlar özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak görev yapabilmektedirler.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Devam Edecek mi? 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34'üncü maddesi "Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır." hükmünce yenileme eğitimleri mevzuat gereği devam etmektedir.