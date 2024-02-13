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Sağlık Bakanlığı 35 bin işçi alımı branş dağılımı nasıl 2024? Sağlık çalışanı alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu? 15 bin hemşire...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla birlikte, 2024 yılında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak olan 35 bin personel alımı başvuru süreci merakla bekleniyor. Bu önemli alım, sağlık sektöründe istihdamı artıracak ve hizmet kalitesini yükseltecek.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:07
Sağlık Bakanlığı 35 bin işçi alımı branş dağılımı nasıl 2024? Sağlık çalışanı alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu? 15 bin hemşire...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştirilen Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sağlık sektörüne önemli bir destek sağlayacak yeni bir adımın müjdesini verdi. "15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamuya alıyoruz" diyerek, sağlık alanındaki istihdamın artırılacağını duyurdu.

"35 BİN YENİ PERSONEL ALIMI İMZALANDI"

Bakan Koca, fedakarlıkları sebebiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.

15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu henüz başlamadı. Ancak Bakan Koca 27 Ocak günü Şubat ayını işaret etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." sözlerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Personel teminine dair branş dağılımı açıklanmadı. Öte yandan 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşının katılacağı yine Bakan Koca tarafından belirtilmişti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.



Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

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