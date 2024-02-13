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İŞKUR üzerinden daimi çalışacak toplam 1523 şoför alımı başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, daimi olarak çalıştırılmak üzere ehliyetli şoför alımının başladığı duyuruldu. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede farklı pozisyonlar için geçerli olan bu fırsat, araç kullanmayı seven ve şoförlük yapmak isteyen pek çok kişi için önemli bir iş imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:20 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:20
İŞKUR üzerinden daimi çalışacak toplam 1523 şoför alımı başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, hem iş arayanlar için önemli bir fırsat hem de ülkemizin istihdamına katkı sağlayacak önemli bir adım.

Açık Pozisyonlar ve Son Başvuru Tarihleri

Şoförlük pozisyonunda çalışmak ve yeni bir iş imkanı arıyorsanız, bu haber tam size göre! Farklı şehirlerde birçok farklı şoförlük pozisyonu için alımlar başladı.

Şoför-Yük Taşıma:

Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 13 Şubat'a kadar başvuru

Ankara: 1 açık pozisyon, 15 Şubat'a kadar başvuru

Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru

Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru

Muğla Milas: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 24 Şubat'a kadar başvuru

Ankara: 2 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru

Şoför (Yolcu Taşıma):

Ankara Sincan: 1 açık pozisyon, 15 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru

Kamyon Şoförü:

Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru

Kamyonet Şoförü:

Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 26 Şubat'a kadar başvuru

Tır-Çekici Şoförü:

İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru

Sevkiyat Görevlisi:

İstanbul Bayrampaşa: 2 açık pozisyon, 13 Şubat'a kadar başvuru

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü:

İstanbul Bayrampaşa: 1 açık pozisyon, 29 Şubat'a kadar başvuru

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların, ilana özel belirtilen ehliyet sınıfına sahip olmaları ve araç kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olmaları gerekmektedir. İlana göre değişiklik gösterebilen diğer şartlar ve detaylar İŞKUR'un ilan sayfasında yer almaktadır. İlanlarda yer alan "Favorilere Ekle" butonuna tıklayarak ilgili ilana kolayca ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

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