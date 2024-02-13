İŞKUR üzerinden daimi çalışacak toplam 1523 şoför alımı başladı! İşte şoför alım başvuru şartları ve ilanlar

İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, hem iş arayanlar için önemli bir fırsat hem de ülkemizin istihdamına katkı sağlayacak önemli bir adım.
İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, hem iş arayanlar için önemli bir fırsat hem de ülkemizin istihdamına katkı sağlayacak önemli bir adım.
Şoförlük pozisyonunda çalışmak ve yeni bir iş imkanı arıyorsanız, bu haber tam size göre! Farklı şehirlerde birçok farklı şoförlük pozisyonu için alımlar başladı.
Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 13 Şubat'a kadar başvuru
Ankara: 1 açık pozisyon, 15 Şubat'a kadar başvuru
Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru
Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru
Muğla Milas: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Konya Selçuklu: 1 açık pozisyon, 24 Şubat'a kadar başvuru
Ankara: 2 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli İzmit: 1 açık pozisyon, 25 Şubat'a kadar başvuru
Ankara Sincan: 1 açık pozisyon, 15 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 20 Şubat'a kadar başvuru
Hatay İskenderun: 1 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Ankara Pursaklar: 5 açık pozisyon, 18 Şubat'a kadar başvuru
Eskişehir: 4 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
Kocaeli Kartepe: 1 açık pozisyon, 26 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Arnavutköy: 5 açık pozisyon, 16 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Bayrampaşa: 2 açık pozisyon, 13 Şubat'a kadar başvuru
İstanbul Bayrampaşa: 1 açık pozisyon, 29 Şubat'a kadar başvuru
Başvuru yapacak adayların, ilana özel belirtilen ehliyet sınıfına sahip olmaları ve araç kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olmaları gerekmektedir. İlana göre değişiklik gösterebilen diğer şartlar ve detaylar İŞKUR'un ilan sayfasında yer almaktadır. İlanlarda yer alan "Favorilere Ekle" butonuna tıklayarak ilgili ilana kolayca ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.