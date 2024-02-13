İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 tarım işçisi alımı başvuruları, Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla gündeme geldi. 2024 yılında birçok kamu kurumu ve Bakanlık eksik kadrolara ilişkin personel alımı hazırlığı yapıyor. Bütçe görüşmelerine göre alım yapacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 işçi alımı gerçekleştirecek. İşte, detaylar...

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA! TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.