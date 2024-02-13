SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için son dakika açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için adaylar özel-genel şartları, başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgilerini merak ediyor. İşte, detaylar:

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 08:19 Güncelleme 13 Şubat 2024, 08:26
İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 tarım işçisi alımı başvuruları, Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla gündeme geldi. 2024 yılında birçok kamu kurumu ve Bakanlık eksik kadrolara ilişkin personel alımı hazırlığı yapıyor. Bütçe görüşmelerine göre alım yapacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 işçi alımı gerçekleştirecek. İşte, detaylar...

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13 Şubat- 19 Şubat tarihlerinde ilanda olacak. Bakan Yumaklı açıklamasında 13 Şubat- 19 Şubat ilanların İŞKUR'da olacağını belirtti. İşçi alımı başvurularına ilişkin tarih açıklaması henüz bulunmuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı ilanı yayınlandıktan sonra alım yapılacak mesleklerin kadro dağılımı, özel, genel şartlar belli olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA