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İlkokul mezunu ve 20 bin TL maaş hayaliniz gerçek oluyor!

2024 yılı, en az ilkokul mezunu olan adaylar için umut verici bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok belediye, kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, farklı eğitim seviyelerinden bireyler için kamu sektöründe iş bulma imkanlarını genişletiyor ve daha kapsayıcı bir istihdam politikası sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:36 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:36
İlkokul mezunu ve 20 bin TL maaş hayaliniz gerçek oluyor!

En az ilkokul mezunu olanlar için müthiş bir haberimiz var! 2024 yılı itibarıyla birçok belediye, KPSS şartı aramadan personel ve işçi alımı yapıyor. Bu, iş arayan vatandaşlar için eşsiz bir fırsat!

Hangi Belediyeler Personel Alıyor?

İŞKUR'da şu anda personel alımı yapan bazı belediyeler şunlardır:

  • İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)
  • İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 24.02.2024)
  • Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.Tem.İnş...Ltd.Şti (Son Başvuru Tarihi: 02.02.2024)
  • İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 28.02.2024)
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi (Son Başvuru Tarihi: 11.02.2024)

  • Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 31.03.2024)
  • Malatya Yazıhan Belediye Başkanlığı Yazaş Tic. A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: Belirtilmemiş)
  • İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş (Son Başvuru Tarihi: 13.02.2024)
  • Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 12.02.2024)
  • Bolu Mengen Belediyesi Personel Hizmetleri (Son Başvuru Tarihi: 12.02.2024)
  • Adana Feke Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 16.02.2024)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru şartları belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak aranan şartlar şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Türk Vatandaşı olmak
  • Arşiv kaydı temiz olmak
  • Kamu görevinden ayrılma sebebiyle ilişiği kesilmemiş olmak
  • Sağlık durumunun işe uygun olduğuna dair sağlık raporu almak
  • Bazı pozisyonlar için ehliyet ve/veya mesleki yeterlilik belgesi

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya belediyelerin kendi web siteleri ve personel alım ilanlarında belirtilen adreslere elden yapılabilir.

İşte size başvuru sürecini adım adım anlatan bir rehber:

  1. İlgili belediyenin web sitesini veya İŞKUR'u ziyaret edin.
  2. Personel alım ilanlarını inceleyin ve aradığınız pozisyonu bulun.
  3. İlanın detaylarını ve başvuru şartlarını dikkatlice okuyun.
  4. Gerekli belgeleri hazırlayın.
  5. Başvuruyu online veya elden yapın.

Gerekli Belgeler:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya öğrenci belgesi fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Sağlık raporu
  • Ehliyet ve/veya mesleki yeterlilik belgesi (varsa)

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