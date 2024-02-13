En az ilkokul mezunu olanlar için müthiş bir haberimiz var! 2024 yılı itibarıyla birçok belediye, KPSS şartı aramadan personel ve işçi alımı yapıyor. Bu, iş arayan vatandaşlar için eşsiz bir fırsat!
En az ilkokul mezunu olanlar için müthiş bir haberimiz var! 2024 yılı itibarıyla birçok belediye, KPSS şartı aramadan personel ve işçi alımı yapıyor. Bu, iş arayan vatandaşlar için eşsiz bir fırsat!
Hangi Belediyeler Personel Alıyor?
İŞKUR'da şu anda personel alımı yapan bazı belediyeler şunlardır:
Başvuru şartları belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak aranan şartlar şunlardır:
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya belediyelerin kendi web siteleri ve personel alım ilanlarında belirtilen adreslere elden yapılabilir.
İşte size başvuru sürecini adım adım anlatan bir rehber:
Gerekli Belgeler: