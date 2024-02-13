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13-29 Şubat İŞKUR'dan hastanelere yüksek maaşlı personel alımı ilanı yayınladı!

Hastaneler ve sağlık sektörü, hasta kabul-kayıt görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan duyurulara göre, bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmaksızın başvurular kabul ediliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un online sistemi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:39 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:40
13-29 Şubat İŞKUR’dan hastanelere yüksek maaşlı personel alımı ilanı yayınladı!

Sağlık sektöründe istihdam fırsatlarından yararlanmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden KPSS şartı olmaksızın yayınlanan ilanlara başvurarak, kariyerlerinde yeni bir adım atabilirler. Bu fırsatlar, özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için değerlendirilmesi gereken önemli seçenekler arasında yer alıyor.

Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak iş arayan kısmından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ekranda bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklanmalıdır. Bu kısımda, arama çubuğuna ilgi duyulan pozisyon adı yazılarak "Ara" butonuna basılmalıdır. Adaylar, karşılarına çıkan ilanlar arasından ilgilendikleri pozisyona tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Özellikler

  • İyi derecede iletişim becerisi
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • Hasta ve çalışanlarla etkili iletişim kurabilme
  • Temel bilgisayar kullanım becerileri
  • Pozisyona bağlı olarak belirli sağlık ve hijyen standartlarına uyum

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