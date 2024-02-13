Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.