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Kamuya 12-29 2024 Şubat ayı KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte güncel ilan listesi

Şubat 2024 itibarıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan personel, memur, işçi alım ilanları, KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu ilanlar, minimum lise mezunu adaylar başta olmak üzere, çeşitli eğitim seviyelerinden adayların kamu sektöründe istihdam edilmesine olanak tanıyor. Kamu kurumlarına yapılacak olan bu alımlar, adaylara kamu sektöründe kariyer yapma fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 12:41 Güncelleme 10 Şubat 2024, 12:41
Kamuya 12-29 2024 Şubat ayı KPSS’li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte güncel ilan listesi

Bu ilanlar, kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Adayların, başvuru şartlarını dikkatle incelemesi ve belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu ilanlar, çeşitli imkanlar ve kariyer yolları sunuyor.

Genel Başvuru Şartları

Kamu kurumlarına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik görevi ertelenmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecek),
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Kamu Kurumlarından Öne Çıkan İlanlar

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi

Toprak Mahsulleri Ofisi, müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı yayımladı.

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı giriş (sözlü) sınav duyurusu yaptı.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu, sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, denetçi yardımcısı ve uzman yardımcısı giriş sınav ilanlarını paylaştı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)

SEDDK, yurt dışına gönderilecek personel ile ilgili duyurusunu yayımladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma Sanayii Başkanlığı, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personele ilişkin duyuruyu paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personel duyurusunu yayımladı.

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