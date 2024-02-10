PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 10-29 Şubat iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu yüzlerce garson (servis elemanı) alım başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), tüm ülke çapında toplam 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için kapsamlı bir personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu geniş çaplı istihdam fırsatı, iş arayan bireylere sektörde kendileri için bir yer edinme şansı sunuyor. Özellikle, İŞKUR tarafından yapılan bu alımda "En az ilköğretim mezunu olmak üzere 532 garson (servis elemanı) alımı için başvuru koşulları nelerdir?" sorusu merak konusu oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:28
İŞKUR 10-29 Şubat iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu yüzlerce garson servis elemanı alım başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR, Türkiye'de istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetler yürüten önemli bir kamu kuruluşudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İŞKUR, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali bakımdan özerk bir yapıya sahiptir.

Garson Alımı İlanları ve Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından açıklanan 532 garson alımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerde istihdam olanağı sağlayacak. İlanlar, İstanbul, Bursa, Burdur, Sinop, Trabzon, Mersin, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli illerde yayımlanmıştır. Her bir ilan için belirlenen referans numaraları, başvuruların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve adayların ilgilendikleri pozisyonlara kolayca ulaşmalarına olanak tanınıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Garson alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların, İŞKUR üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ilan detaylarına göre değişiklik gösterse de genel olarak adaylardan bazı temel nitelikler ve belgeler istenmektedir. Adayların, ilgili mesleki deneyime sahip olmaları, belirli yaş aralıklarında olmaları ve gerekli sağlık koşullarını karşılamaları gibi şartlar aranabilir.

İŞKUR'un Açıkladığı Servis Elemanı (Garson) Alım İlanları Sıralı Listesi:

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 10.02.2024, Ref. No: 00008030021

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028176

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028394

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028633

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008028692

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029091

Servis Elemanı (Garson), SİNOP, 9.02.2024, Ref. No: 00008029172

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008029351

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029486

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029597

Servis Elemanı (Garson), TRABZON, 9.02.2024, Ref. No: 00008029703

Servis Elemanı (Garson), MERSİN, 9.02.2024, Ref. No: 00008029783

Servis Elemanı (Garson), ANKARA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029915

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008045564

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008053540

Bu listeye göre, İŞKUR Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için alım yapacağını duyurmuştur. Her ilanın referans numarası, başvuruların doğru yönlendirilmesi için önemlidir ve adayların başvurularını bu numaralar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Başvuru yapmak için tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’in tavşanları! DEM Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismiyle neyi amaçladı? Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van’ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı deşifre oldu! Kağıt parçasından gazeteci ve milletvekili isimleri çıktı
Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
AK Parti bugün 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor! Hazırlıklar tamam sıra sahada
Takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya-Kandil-DEM üçgeninde ne oldu? Demirtaş stratejisi ne amaçlıyordu? A Haber ekranlarında çarpıcı analiz
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM Başkanı Zühtü Arslan’a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu
Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin
CHP’de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir’de Cemil Tugay’a yol göründü
Özgür Özel ile yan yana duran DEM’li Sezai Temelli İstiklal Marşı’na eşlik etmedi
Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı
SON DAKİKA