İŞKUR 10-29 Şubat iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu yüzlerce garson (servis elemanı) alım başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR, Türkiye'de istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetler yürüten önemli bir kamu kuruluşudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İŞKUR, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali bakımdan özerk bir yapıya sahiptir.

Garson Alımı İlanları ve Başvuru Detayları İŞKUR tarafından açıklanan 532 garson alımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerde istihdam olanağı sağlayacak. İlanlar, İstanbul, Bursa, Burdur, Sinop, Trabzon, Mersin, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli illerde yayımlanmıştır. Her bir ilan için belirlenen referans numaraları, başvuruların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve adayların ilgilendikleri pozisyonlara kolayca ulaşmalarına olanak tanınıyor.