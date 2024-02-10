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18-29 yaşa özel olarak duyuruldu: 26 günlüğüne 16.978 lira harçlık veriliyor!

İŞKUR'un sunduğu iş başı eğitim programları, iş arayan bireylerin mesleki yetkinliklerini artırarak iş dünyasına ilk adımlarını atmalarını kolaylaştırır. Geçen yıl bu programlardan on binlerce kişi faydalanırken, asgari ücretin artmasıyla birlikte programlara olan ilgi daha da arttı. Eğitim dönemi boyunca, gençlere günlük olarak 326 ile 719 TL arasında değişen tutarlarda harçlık veriliyor. Bu durum, katılımcıların mesleki beceriler edinmelerinin yanı sıra maddi anlamda da desteklenmelerini sağlıyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:33 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:33
18-29 yaşa özel olarak duyuruldu: 26 günlüğüne 16.978 lira harçlık veriliyor!

İŞKUR, işsiz bireylerin mesleki becerilerini artırarak iş hayatına hazırlanmalarını sağlayan çeşitli programlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde asgari ücrette yaşanan artışlarla birlikte, İŞKUR'un iş başı eğitim programları daha da önem kazandı. İŞKUR'un iş başı eğitim programları, iş arayan bireyleri sektörün ihtiyaçlarına uygun mesleki becerilerle donatarak istihdama katkı sağlıyor.

Programın Sağladığı Maddi Destek

İş başı eğitim programına katılan bireylere, katıldıkları gün sayısına göre çeşitli oranlarda maddi destek sunulmaktadır. İş arayanlar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alan bireyler farklı kategoriler altında değerlendirilerek, günlük 326,97 TL ile 719,32 TL arasında değişen miktarlarda harçlık alabilmektedirler. Bu destekler, katılımcıların eğitim süreçlerinde maddi bir güvence altında olmalarını sağlıyor.

Karşılanabilecek Giderler ve Ödenekler

Programa katılan vatandaşlara, eğitim süreçlerinde karşılanacak giderler ve sağlanacak ödenekler konusunda net bilgiler sunulmaktadır. İş arayan statüsündeki katılımcılara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alan bireylere farklı oranlarda günlük ödemeler yapılmaktadır. Özellikle geleceğin meslekleri kapsamında düzenlenen programlarda katılımcılara daha yüksek miktarlarda cep harçlığı ödeniyor.

Başvuru Süreci ve Şartları

İŞKUR iş başı eğitim programlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanması mümkündür. Başvuru süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgiye İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

İŞKUR iş başı eğitim programları, işsiz bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Asgari ücret artışlarıyla birlikte daha da cazip hale gelen bu programlar, katılımcıların mesleki becerilerini artırma ve iş hayatına hazırlık sürecinde önemli bir destek sağlanıyor.

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