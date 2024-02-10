18-29 yaşa özel olarak duyuruldu: 26 günlüğüne 16.978 lira harçlık veriliyor!

İŞKUR, işsiz bireylerin mesleki becerilerini artırarak iş hayatına hazırlanmalarını sağlayan çeşitli programlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde asgari ücrette yaşanan artışlarla birlikte, İŞKUR'un iş başı eğitim programları daha da önem kazandı. İŞKUR'un iş başı eğitim programları, iş arayan bireyleri sektörün ihtiyaçlarına uygun mesleki becerilerle donatarak istihdama katkı sağlıyor.
Programın Sağladığı Maddi Destek
İş başı eğitim programına katılan bireylere, katıldıkları gün sayısına göre çeşitli oranlarda maddi destek sunulmaktadır. İş arayanlar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alan bireyler farklı kategoriler altında değerlendirilerek, günlük 326,97 TL ile 719,32 TL arasında değişen miktarlarda harçlık alabilmektedirler. Bu destekler, katılımcıların eğitim süreçlerinde maddi bir güvence altında olmalarını sağlıyor.
Karşılanabilecek Giderler ve Ödenekler
Programa katılan vatandaşlara, eğitim süreçlerinde karşılanacak giderler ve sağlanacak ödenekler konusunda net bilgiler sunulmaktadır. İş arayan statüsündeki katılımcılara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alan bireylere farklı oranlarda günlük ödemeler yapılmaktadır. Özellikle geleceğin meslekleri kapsamında düzenlenen programlarda katılımcılara daha yüksek miktarlarda cep harçlığı ödeniyor.