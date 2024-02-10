18-29 yaşa özel olarak duyuruldu: 26 günlüğüne 16.978 lira harçlık veriliyor!

İŞKUR iş başı eğitim programlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanması mümkündür. Başvuru süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgiye İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

İŞKUR iş başı eğitim programları, işsiz bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Asgari ücret artışlarıyla birlikte daha da cazip hale gelen bu programlar, katılımcıların mesleki becerilerini artırma ve iş hayatına hazırlık sürecinde önemli bir destek sağlanıyor.

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