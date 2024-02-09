Dolgun maaş var! Şubat ayında huzurevlerine KPSS şartsız en az ilkokul mezunu hasta bakıcı alımı başvurusu başladı

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, farklı illerdeki huzurevi ve yaşlı bakım evleri için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta bakıcıları öne çıkıyor.
İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, farklı illerdeki huzurevi ve yaşlı bakım evleri için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta bakıcıları öne çıkıyor.
Hasta Bakıcısı - Ankara / Çankaya
Pozisyon Tipi: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 2
Başvuru: İl Geneli
İlan Numarası: 00008064044
Son Başvuru Tarihi: 29.02.2024
Hasta Bakıcısı - İstanbul / Ataşehir
Pozisyon Tipi: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 5
Başvuru: İlçe Geneli
İlan Numarası: 00008065417
Son Başvuru Tarihi: 29.02.2024
Hasta Bakıcısı - Tekirdağ / Çerkezköy
Pozisyon Tipi: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 5
Başvuru: Ülke Geneli
İlan Numarası: 00008072565
Son Başvuru Tarihi: 5.03.2024
İşkur tarafından yapılan duyuruda, farklı illerdeki huzurevi ve yaşlı bakım evleri için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta bakıcıları öne çıkıyor. Başvuru süreci, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları içeriyor:
Başvuru Tarihleri ve Son Başvuru Tarihi: İşkur'un ilanlarında belirtilen başvuru tarihleri ve son başvuru tarihi, adayların başvurularını planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Adayların, belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri: Adayların başvuru yaparken gerekli olan kişisel kimlik belgeleri, diploma veya mezuniyet belgesi gibi önemli dokümanları hazır bulundurmaları beklenmektedir. Bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması başvuru sürecinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.
İnternet Üzerinden Başvuru: Başvuruların İşkur'un resmi web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine giderek, ilgili ilanlar için online başvuru formunu doldurabilirler.
Kadro ve Pozisyon Seçimi: İşkur'un ilanları, başvurulabilecek kadro ve pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Adaylar, ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına göre uygun pozisyonları seçerek başvuru yapabilirler.