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9-29 Şubat İŞKUR iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu 532 garson (servis elemanı) alım başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde toplamda 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için geniş çaplı bir alım yapacağını duyurdu. Bu kapsamlı istihdam fırsatı, iş arayanlara sektörde kendilerine yer bulma imkanı sağlıyor. İŞKUR'un bu alımına dair özellikle "En az ilköğretim mezunu 532 garson (servis elemanı) alım başvuru şartları nelerdir?" sorusu akıllara geliyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 08:58 Güncelleme 09 Şubat 2024, 08:58
9-29 Şubat İŞKUR iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu 532 garson servis elemanı alım başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR, Türkiye'de istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetler yürüten önemli bir kamu kuruluşudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İŞKUR, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali bakımdan özerk bir yapıya sahiptir.

Garson Alımı İlanları ve Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından açıklanan 532 garson alımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerde istihdam olanağı sağlayacak. İlanlar, İstanbul, Bursa, Burdur, Sinop, Trabzon, Mersin, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli illerde yayımlanmıştır. Her bir ilan için belirlenen referans numaraları, başvuruların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve adayların ilgilendikleri pozisyonlara kolayca ulaşmalarına olanak tanınıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Garson alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların, İŞKUR üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ilan detaylarına göre değişiklik gösterse de genel olarak adaylardan bazı temel nitelikler ve belgeler istenmektedir. Adayların, ilgili mesleki deneyime sahip olmaları, belirli yaş aralıklarında olmaları ve gerekli sağlık koşullarını karşılamaları gibi şartlar aranabilir.

İŞKUR'un Açıkladığı Servis Elemanı (Garson) Alım İlanları Sıralı Listesi:

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 10.02.2024, Ref. No: 00008030021

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028176

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028394

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028633

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008028692

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029091

Servis Elemanı (Garson), SİNOP, 9.02.2024, Ref. No: 00008029172

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008029351

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029486

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029597

Servis Elemanı (Garson), TRABZON, 9.02.2024, Ref. No: 00008029703

Servis Elemanı (Garson), MERSİN, 9.02.2024, Ref. No: 00008029783

Servis Elemanı (Garson), ANKARA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029915

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008045564

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008053540

Bu listeye göre, İŞKUR Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için alım yapacağını duyurmuştur. Her ilanın referans numarası, başvuruların doğru yönlendirilmesi için önemlidir ve adayların başvurularını bu numaralar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

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