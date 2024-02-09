2024 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI | 1. Dönem bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? Kadrolar...

2024 yılına girdikten sonra, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilecek olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı hakkında aramalar hız kazandı. İşte bekçi alımıyla ilgili son güncel durum:
2024 yılına girdikten sonra, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilecek olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı hakkında aramalar hız kazandı. İşte bekçi alımıyla ilgili son güncel durum:
2024 yılı bekçi alımları ne zaman başlayacak?
2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni açıklamaların gelmesi durumunda haberimize ek bilgiler ekleyeceğiz.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?
2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Başvuru yapılan il sınırları içerisinde son bir yıldan fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
g) 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak,
i) Türk toplumunda kötü şöhrete sahip olmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak,
k) Memuriyete engel bir durumun bulunmaması,
l) Silah taşıma veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın ve eşinin belirli yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik yapmamış olması,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,
p) Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütlerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.