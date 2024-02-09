26 günlüğüne 16.978 lira harçlık veriliyor! 18-29 yaşa müjde verildi

İŞKUR tarafından sunulan iş başı eğitim programları, işsiz bireylerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine ve iş hayatına adım atmalarına olanak tanır. Geçtiğimiz yıl on binlerce kişinin yararlandığı bu programlar, asgari ücretteki artışın ardından daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Eğitim süresince gençlere günlük 326 ile 719 TL arasında değişen miktarlarda harçlık ödenmektedir. Bu, katılımcılara hem mesleki beceriler kazandırırken hem de maddi destek sağlıyor.