8-29 Şubat İŞKUR iş ilanları! En az ilköğretim mezunu 532 garson (servis elemanı) alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR'un Açıkladığı Servis Elemanı (Garson) Alım İlanları Sıralı Listesi:
Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 10.02.2024, Ref. No: 00008030021
Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028176
Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028394
Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028633
Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008028692
Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029091
Servis Elemanı (Garson), SİNOP, 9.02.2024, Ref. No: 00008029172
Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008029351
Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029486
Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029597
Servis Elemanı (Garson), TRABZON, 9.02.2024, Ref. No: 00008029703
Servis Elemanı (Garson), MERSİN, 9.02.2024, Ref. No: 00008029783
Servis Elemanı (Garson), ANKARA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029915
Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008045564
Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008053540
Bu listeye göre, İŞKUR Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için alım yapacağını duyurmuştur. Her ilanın referans numarası, başvuruların doğru yönlendirilmesi için önemlidir ve adayların başvurularını bu numaralar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
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