18-29 yaşa müjde! 26 güne 16.978 lira harçlık veriliyor

İŞKUR tarafından sunulan iş başı eğitim programları, işsiz bireylerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine ve iş hayatına adım atmalarına olanak tanır. Geçtiğimiz yıl on binlerce kişinin yararlandığı bu programlar, asgari ücretteki artışın ardından daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Eğitim süresince gençlere günlük 326 ile 719 TL arasında değişen miktarlarda harçlık ödenmektedir. Bu, katılımcılara hem mesleki beceriler kazandırırken hem de maddi destek sağlıyor.
Programın Sağladığı Maddi Destek
İş başı eğitim programına katılan bireylere, katıldıkları gün sayısına göre çeşitli oranlarda maddi destek sunulmaktadır. İş arayanlar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alan bireyler farklı kategoriler altında değerlendirilerek, günlük 326,97 TL ile 719,32 TL arasında değişen miktarlarda harçlık alabilmektedirler. Bu destekler, katılımcıların eğitim süreçlerinde maddi bir güvence altında olmalarını sağlıyor.
Karşılanabilecek Giderler ve Ödenekler
Programa katılan vatandaşlara, eğitim süreçlerinde karşılanacak giderler ve sağlanacak ödenekler konusunda net bilgiler sunulmaktadır. İş arayan statüsündeki katılımcılara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alan bireylere farklı oranlarda günlük ödemeler yapılmaktadır. Özellikle geleceğin meslekleri kapsamında düzenlenen programlarda katılımcılara daha yüksek miktarlarda cep harçlığı ödeniyor.