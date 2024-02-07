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Şubat ayı İŞKUR'dan hastanelere personel alımı ilanları: İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Şubat ayı itibarıyla İŞKUR'un açıkladığı yeni iş ilanları, iş arayanlara umut ışığı oluyor. Bu ilanlar, klinik destek elemanı, temizlik personeli, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi farklı alanlarda iş imkanları sunuyor. İş arayanların bu fırsatları kaçırmamaları için ilanların son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvuru için gerekli olan tüm belgeleri tam ve doğru bir şekilde hazırlamaları önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:55
Şubat ayı İŞKUR’dan hastanelere personel alımı ilanları: İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR'un sunmuş olduğu bu istihdam olanakları, iş arayanlar için büyük bir öneme sahiptir ve bu fırsatların değerlendirilmesi gereken önemli bir adımdır. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılan alımlar, birçok kişinin kariyer yolculuğunda yeni bir başlangıç yapmasına olanak sağlayacaktır. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, siz de bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartlar.

Klinik Destek Elemanı, Temizlik Görevlisi, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları için Alımlar Başladı

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi (Hastane)

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Klinik Destek Elemanı

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından duyurulan pozisyonlar için başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Hastane ortamında çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarından muaf olmak,
  • Tam zamanlı çalışma şartlarına uygun olmak,
  • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un resmi e-şube platformu üzerinden yapılacak başvurular, adayların ilgili ilanları detaylı bir şekilde incelemelerine ve uygun buldukları pozisyonlara kolaylıkla başvurmalarına olanak tanır. Başvuru işlemlerinizi tamamladıktan sonra, başvuru durumunuzu İŞKUR'un e-şube sisteminden takip edebilirsiniz.

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