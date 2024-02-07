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En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!

Kamu sektöründe bir kariyer hedefleyen adaylar için bu yazımızda başvuru şartları, açık pozisyonların dağılımı ve ilanların detayları hakkında bilgilendirici bir kılavuz hazırladık. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek birçok aday için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Adayların başvuru süreci ve gerekli detaylar hakkında bilgi edinmeleri için ilgili kurumların resmi internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve ilan tarihlerini takip etmeleri gerekiyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:11
En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!

Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının, çeşitli branşlarda yetenekli ve nitelikli bireyleri bünyesine katma süreci, son dönemde dikkat çekici bir hız kazandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca yapılan bu alımlar, genç profesyoneller için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: Müfettiş Yardımcılığı Pozisyonu

Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım sektörünün can damarı konumunda. Bu kurum, 1 Şubat - 12 Şubat tarihleri arasında 7 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adayların, analitik düşünme yeteneği ve detaylara dikkat edebilme özellikleriyle öne çıkmaları bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini koordine eden kritik bir role sahip. Bu kapsamda, 12 Şubat - 16 Şubat tarihleri arasında 8 Avrupa Birliği uzman yardımcısı pozisyonu için alım yapılacak. Adayların, uluslararası ilişkiler ve AB mevzuatına hakim olmaları gerekmekte.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Defterdarlık ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonominin dümeninde yer alan bir başka önemli kurum. 4 Mart - 15 Mart tarihleri arasında 400 defterdarlık uzman yardımcısı ve 12 Şubat - 23 Şubat tarihleri arasında 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Bu pozisyonlar, ekonomi ve finans alanında derinlemesine bilgi gerektiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunma kabiliyetinin artırılmasında kilit bir rol oynuyor. 2 Şubat - 16 Şubat tarihleri arasında 6 savunma sanayii uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Adayların, teknik bilgi birikimi ve stratejik düşünme yetenekleriyle öne çıkmaları bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı: YÖK Uzman Yardımcılığı

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin eğitim politikalarını şekillendiren önemli bir kurum. 29 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında 20 YÖK uzman yardımcısı alımı yapılacak. Adayların, eğitim sistemleri ve politikaları konusunda bilgili olmaları gerekiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: AFAD Uzman Yardımcılığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlere karşı koymada Türkiye'nin ön saflarında yer alıyor. 12 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında hem 15 afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı hem de 8 denetçi yardımcısı pozisyonu için alım yapılacak. Bu pozisyonlar, kriz yönetimi ve afet hazırlığı konularında uzmanlık gerektiriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Devlet Gelir ve Gelir Uzman Yardımcılığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ülkenin mali sağlığını koruma görevini üstlenmiş durumda. 7 Mart - 13 Mart ve 15 Nisan - 25 Nisan tarihleri arasında sırasıyla 50 devlet gelir ve 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar, mali mevzuata hakimiyet ve analitik becerileri ön plana çıkarıyor.

Memur Alımı İlanlarına Başvurmak İçin Tıklayınız

Memur alımı süreçleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personel seçmek için düzenlenir. Bu süreçler, genellikle belirli genel ve özel şartları içerir. İşte memur alımında aranan bazı genel şartlar:

Genel Şartlar

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir engelinin olmaması, askerlik çağına gelmişse yapmış olması, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Bazı memur alımlarında adayların belirli bir yaş aralığında olması istenebilir. Bu yaş sınırı, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Ceza Hükümlülüğü: Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa bile bazı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Sağlık Durumu: Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Başarılı bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olması, adayın kamu görevine atanmasında önemli bir kriterdir.

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