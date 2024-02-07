En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!

Memur alımı süreçleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personel seçmek için düzenlenir. Bu süreçler, genellikle belirli genel ve özel şartları içerir. İşte memur alımında aranan bazı genel şartlar:

Genel Şartlar

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir engelinin olmaması, askerlik çağına gelmişse yapmış olması, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Bazı memur alımlarında adayların belirli bir yaş aralığında olması istenebilir. Bu yaş sınırı, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Ceza Hükümlülüğü: Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa bile bazı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Sağlık Durumu: Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Başarılı bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olması, adayın kamu görevine atanmasında önemli bir kriterdir.