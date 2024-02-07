32 bin 861 TL maaş! KPSS’siz lise mezunu şartı! 2024 Şubat DSİ kadroları İŞKUR’dan açıldı! Beden işçisi, büro personeli, memur...

Adayların iş başvurusunda bulunmadan önce ilanlardaki detayları dikkatlice incelemesi ve gerekli şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. İşte DSİ 2024 iş ilanları ve şartları...
Adayların iş başvurusunda bulunmadan önce ilanlardaki detayları dikkatlice incelemesi ve gerekli şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. İşte DSİ 2024 iş ilanları ve şartları...
BEDEN İŞÇİSİ ALIMI
🔴 İlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr veya hizmet noktalarından yapabilirler.
🔴 Asıl ve yedek adaylar noter kurasıyla belirlenir.
🔴 Listeye giren adaylar ilan şartlarını belgelemekle yükümlüdürler.
🔴 Sınav bilgileri kamu kurumunun internet sitesinde duyurulur, posta yoluyla tebligat yapılmaz.
🔴 Öncelik hakkına sahip adaylar, davet edilme durumunda mücbir sebepler dışında icabet etmelidirler.
🔴 Başvurularda ADNKS kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır, adres değişiklikleri e-Devlet veya Nüfus Müdürlüklerinden raporla belgelendirilmelidir.
🔴 Gerçeğe aykırı belge verenlerin başvuruları geçersiz sayılabilir.
📢 2024 ŞUBAT AYI İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylar, özel başvuru şartlarının yanı sıra belirtilen şu genel şartları da taşımak zorundadır:
🔶 TC vatandaşı olmak
🔶 En az 18 yaşını tamamlamış olmak (Üst yaş sınırı ilanlara göre değişkenlik gösterebiliyor)
🔶 Kamu haklarından mahkum olmamak
🔶 Görevini yapacak ilin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
🔶 Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek
🔶 Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının olmaması
DSİ 2024 KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR?
2024 itibariyle en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL olarak belirlendi bu nedenle DSİde güncel maaşların en az en düşük memur maaşı olacağı tahmin ediliyor. Ancak ödemeler bölge müdürlüklerine ve şehirlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
MEMUR ALIMI
En az lise mezunu şartının aranacağı belirtilen personel alımlarına ilişkin detaylar netleşti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan duyuruda, özellikle büro memuru pozisyonları için KPSS şartının aranacağı vurgulandı. Ancak diğer meslekler için böyle bir şartın aranmayacağı bildirildi. Ayrıca, işçi kadrosu için üniversite mezunlarının başvurularının kabul edilmeyeceği özellikle belirtildi.