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EKPSS tercih sonuçları 2024! Şubat ayı engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreci sona erdi. Engelli memur adayları, tercihlerini yaparak kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleşmek için beklemeye geçti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağına çevrildi. Peki, Şubat ayı engelli atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 06:02 Güncelleme 07 Şubat 2024, 06:02
EKPSS tercih sonuçları 2024! Şubat ayı engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olan binlerce aday, tercihlerini gerçekleştirerek kamu kurumlarındaki boş kadrolara atanmak için heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yapacağı açıklama ise adaylar arasında büyük merak konusu haline geldi. İşte, 2024 engelli memur atama sürecinde son durum...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.
Buna göre tercih sonuçlarının şubat başı gibi açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.



Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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