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İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı! KPSS şartsız 96.143 açık iş ilanları şartları belli oldu

İş arayanlar için büyük bir fırsat! İŞKUR, son açık iş ilanlarını paylaştı. Başvurularınızı hemen yapabilirsiniz. Ancak başvuru yapmadan önce belirli şartları taşımanız gerekiyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:07 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:07
İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı! KPSS şartsız 96.143 açık iş ilanları şartları belli oldu

İş arayanlar için müjde! İŞKUR tarafından yayımlanan son iş ilanları, birçok farklı pozisyon için alımlar yapılacağını gösteriyor. İŞKUR'un yeni iş ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İşte Alım Yapılan Kadrolar

Beden İşçisi (Genel): 20,371 açık iş

Temizlik Görevlisi: 4,164 açık iş

Satış Elemanı / Danışmanı: 2,771 açık iş

Servis Elemanı (Garson): 1,586 açık iş

Paketleme İşçisi: 1,326 açık iş

Ambar/Depo Görevlisi: 1,319 açık iş

Ön Muhasebeci: 1,315 açık iş

Depo İşçisi (Elleçleme): 1,180 açık iş

Makineci (Dikiş): 1,179 açık iş

Perakende Satış Elemanı (Gıda): 1,142 açık iş

Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı): 1,081 açık iş

Konfeksiyon İşçisi: 1,025 açık iş

Kasiyer: 1,005 açık iş

Şoför-Yük Taşıma: 1,004 açık iş

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1,002 açık iş

Market Elemanı: 859 açık iş

Büro Memuru (Genel): 835 açık iş

Reyon Görevlisi: 826 açık iş

Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler: 750 açık iş

Bulaşıkçı (Stevard): 744 açık iş

Elektrikçi (Genel): 716 açık iş

Forklift Operatörü: 672 açık iş

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 637 açık iş

Beden İşçisi (Temizlik): 606 açık iş

Aşçı: 600 açık iş

İŞKUR Başvuru Şartları Neler?

Bu iş ilanlarına başvurmadan önce belirli şartları taşımanız gerekiyor. İŞKUR'un belirlediği genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.
  • Görevinizi yerine getirmenize engel herhangi bir sağlık problemi taşımamalısınız.
  • İş ilanlarının özel şartlarını karşılamalısınız.
  • Başvurularınızı İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapmalısınız.

Nasıl Başvurabilirsiniz

İş ilanları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle siteye giriş yaparak size uygun iş ilanlarına online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

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