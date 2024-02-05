İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı! KPSS şartsız 96.143 açık iş ilanları şartları belli oldu

İş arayanlar için müjde! İŞKUR tarafından yayımlanan son iş ilanları, birçok farklı pozisyon için alımlar yapılacağını gösteriyor. İŞKUR'un yeni iş ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
İş arayanlar için müjde! İŞKUR tarafından yayımlanan son iş ilanları, birçok farklı pozisyon için alımlar yapılacağını gösteriyor. İŞKUR'un yeni iş ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
Beden İşçisi (Genel): 20,371 açık iş
Temizlik Görevlisi: 4,164 açık iş
Satış Elemanı / Danışmanı: 2,771 açık iş
Servis Elemanı (Garson): 1,586 açık iş
Paketleme İşçisi: 1,326 açık iş
Ambar/Depo Görevlisi: 1,319 açık iş
Ön Muhasebeci: 1,315 açık iş
Depo İşçisi (Elleçleme): 1,180 açık iş
Makineci (Dikiş): 1,179 açık iş
Perakende Satış Elemanı (Gıda): 1,142 açık iş
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı): 1,081 açık iş
Konfeksiyon İşçisi: 1,025 açık iş
Kasiyer: 1,005 açık iş
Şoför-Yük Taşıma: 1,004 açık iş
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1,002 açık iş
Market Elemanı: 859 açık iş
Büro Memuru (Genel): 835 açık iş
Reyon Görevlisi: 826 açık iş
Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler: 750 açık iş
Bulaşıkçı (Stevard): 744 açık iş
Elektrikçi (Genel): 716 açık iş
Forklift Operatörü: 672 açık iş
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 637 açık iş
Beden İşçisi (Temizlik): 606 açık iş
Aşçı: 600 açık iş
Bu iş ilanlarına başvurmadan önce belirli şartları taşımanız gerekiyor. İŞKUR'un belirlediği genel şartlar şunlardır:
İş ilanları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle siteye giriş yaparak size uygun iş ilanlarına online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.