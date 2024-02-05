;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

18-58 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor

KPSS gerektirmeyen bu işe alım süreci, özellikle özel sektör hastanelerine yönelik gerçekleştiriliyor. Kamu alanındaki işe alımlardan daha esnek şartlar sunması, çok daha geniş bir aday grubunun bu iş olanaklarından yararlanmasına imkan veriyor. İŞKUR, hem kamu hem de özel sektördeki iş fırsatlarını duyurarak, iş arayanlara çeşitli alanlarda alternatif kariyer yolları açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:19 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:19
18-58 yaş arası hastanelere deneyimli deneyimsiz personel alımı yapılıyor

Türkiye'deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde çalışma fırsatı arayanlar için sabah 09.30'da kritik bir duyuru gerçekleştirildi. Açıklanan bilgilere göre, 18 ile 58 yaş arasındaki, tecrübeli veya tecrübesiz adaylar arasından personel seçimi yapılacak. İŞKUR'un yayınladığı bu ilan, sağlık alanında iş imkanlarını artırıyor ve pek çok birey için yeni meslek yolları açıyor. Bu gelişme, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir adımı temsil ederken, sektördeki istihdam kapasitesinin genişletilmesine katkı sağlıyor ve birçok kişiyi umutlandırıyor.

Bu yeni işe alım süreci, KPSS gibi sınav koşullarını yerine getirmekte zorlanan veya bu süreci beklemek istemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak kamu sektörüne giriş için gerekli olan bazı bürokratik engelleri aşmakta güçlük çeken adaylar için özel sektör hastaneleri, cazip bir alternatif haline geliyor.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi ve Temizlik Görevlisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin günlük operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için geniş bir yelpazede iş imkanı sunuluyor.

3-29 Şubat 2024 hastanelere 18-56 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?3-29 Şubat 2024 hastanelere 18-56 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?
3-29 Şubat 2024 hastanelere 18-56 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?
KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!
KPSS şartsız 1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir ve ilanlarla ilgili tüm detaylar, pozisyonlar, başvuru tarihleri ve şartları İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır. Adayların, ilan edilen pozisyonlar için belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını bu tarihler öncesinde tamamlamaları gerekir.

Bu fırsat, hem deneyimli sağlık çalışanları için hem de sağlık sektöründe çalışmaya yeni başlayacak olanlar için önemli bir adımdır. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda iş imkanları sunan bu duyuru, birçok kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. İŞKUR, bu alımlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelere nitelikli personel sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Alım Yapılacak Meslekler

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında alım yapılacak bazı temel pozisyonlar şunlardır:

  • Klinik Destek Elemanı (Hastane): Hastanelerin klinik bölümlerinde destek sağlayacak elemanlar aranmaktadır. Bu pozisyon için Kocaeli, Trabzon, İstanbul gibi çeşitli illerde farklı hastanelerde açık pozisyonlar bulunmaktadır.

  • Hastane Hizmetlisi: Hastane içinde çeşitli hizmetlerde görev alacak hizmetliler için İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ ve Denizli gibi illerde pozisyonlar mevcuttur.

  • Güvenlik Görevlisi (Hastane): Hastane ve sağlık merkezlerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak güvenlik görevlileri için Antalya'da açık pozisyonlar bulunmaktadır.

  • Temizlik Görevlisi (Hastane): Hastanelerin temizlik işlerinde çalışacak temizlik görevlileri için Ankara, Gaziantep, Sakarya, İstanbul ve Konya gibi çeşitli illerde açık pozisyonlar yer almaktadır.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İlgilenen adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve sisteme üye girişi yaparak ilgilendikleri pozisyonlar için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanlarda yer alan son başvuru tarihleri, pozisyon sayısı ve çalışma yerleri gibi detaylar dikkate alınarak başvuruların yapılması önemlidir.

Klinik Destek Elemanı İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hastane Hizmetlisi Alımı İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
Deprem mağdurlarının eli ayağı
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
Ertuğrul Doğan’dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar
Kartal kılıç kuşandı! Beşiktaş derbide kazandı
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde
SON DAKİKA