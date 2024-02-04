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Öğretmen atama takvimi 2024! MEB öğretmen alımı kontenjanları açıklandı mı? Branş dağılımı nasıl? Öğretmen atamaları ne zaman?

Türkiye genelinde binlerce eğitim fakültesi mezununu ilgilendiren 2024 öğretmen ataması, yeni yılın başlamasıyla birlikte gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2023 KPSS puanlarıyla yapılacak açıklamasının ardından, öğretmen adayları atama takvimini ve detaylarını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 06:11 Güncelleme 05 Şubat 2024, 06:11
Öğretmen atama takvimi 2024! MEB öğretmen alımı kontenjanları açıklandı mı? Branş dağılımı nasıl? Öğretmen atamaları ne zaman?

Türkiye genelinde binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 2024 öğretmen ataması için beklenen açıklama, Milli Eğitim Bakanı tarafından yapıldı. Adayların merakla beklediği atama takvimine dair resmi bilgilendirme henüz yapılmamış olsa da, Bakanın açıklamaları süreci şekillendirecek önemli ipuçları taşıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.



Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktarmıştı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."



Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

KONTENJAN BİLGİSİ VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz

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