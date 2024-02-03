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KPSS’li KPSS şartsız Şubat ayı personel alımı şartları ve detayları açıklandı! İşte kamuya binlerce memur, personel işçi alımı kadroları

2024 Şubat'ı itibarıyla, Türkiye'de kamu sektörü, geniş kapsamlı işe alım sürecine giriyor. Kamu kurumları, pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği memur ve personel pozisyonları için ilanlar yayımlıyor. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, birçok önemli kurumun yaptığı duyurular, kamu sektöründe kariyer peşinde olan adaylar için heyecan verici fırsatlar sunuyor. Bu ay, kamu sektöründe istihdam edilmek isteyenler için yeni ve umut verici başlangıçlara kapı aralıyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 12:31 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:31
KPSS’li KPSS şartsız Şubat ayı personel alımı şartları ve detayları açıklandı! İşte kamuya binlerce memur, personel işçi alımı kadroları

Şubat 2024, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük fırsatlar barındırıyor. Geniş bir alanda yayımlanan ilanlar, farklı alanlardaki uzmanlık ve becerilere sahip bireyler için çeşitli kariyer yolları sunuyor. Kamu sektöründe istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen adayların, ilan edilen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve bu süreçte gerekli tüm hazırlıkları titizlikle gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Bu dönem, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal bir zaman olarak öne çıkıyor.

Şubat 2024 Güncel Kamu İlanları

2024 yılı, kamu sektöründe büyük bir istihdam hareketliliğine sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl yüzbinlerce yeni alımın yapıldığı kamu sektörü, bu yıl da benzer bir performansı sürdürmeye hazırlanıyor. İlan edilen pozisyonlar arasında çeşitli uzmanlık alanlarından, teknik personele kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Adli Tıp Kurumu, 229 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, 5 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Üniversitelerde Fırsatlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi gibi kurumlar da dahil olmak üzere, birçok üniversite çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Marmara Üniversitesi ise 3 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı için İl Planlama Uzman Yardımcısı giriş (sözlü) sınav duyurusu yaptı.

Milli Savunma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er temini yapacağını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise sözleşmeli büro ve destek personeli yerleştirme ilanını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü için 36 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5500 sözleşmeli personel alımı ile kamu sektöründe en dikkat çeken ilanlardan birini yayımladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

AFAD, denetçi yardımcısı ve uzman yardımcısı giriş sınavı ilanlarıyla adaylara önemli fırsatlar sunuyor.

Başvuru Süreci ve Detayları

Kamu kurumlarına yapılan başvurular genellikle kurumların resmi internet siteleri üzerinden ya da belirtilen platformlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru koşullarını, gerekli belgeleri ve sınav tarihlerini ilgili ilanlarda belirtilen detaylara dikkat ederek incelemeleri gerekiyor.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alım İlanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024
Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş. 29.03.2024
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 15.02.2024
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 08.02.2024
İstanbul Enerji ve Sanayi Tic. A.Ş. 10.02.2024

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. 30.04.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 11.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 10.02.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 29.02.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 15.02.2024
İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 16.02.2024
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 16.02.2024
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 18.02.2024
İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş. 25.02.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 25.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19.02.2024
Erzurum Esker İnş. Taah. Enerji Üretim Gıda San.Tic.A.Ş. 19.02.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 19.02.2024
Balıkesir Bandırma İnsan kaynakları İnş. Nak. Tem. Sağ. Tic. ve San. Ltd. Şti. 16.02.2024

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alım İlanları Başvuru İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

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