İŞKUR 3-10 Şubat personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.650 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü görevi görüyor. Yayımlanan son ilanlar, özel sektörden kamu sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özel sektörde çalışmayı hedefleyenler için çeşitli firmaların ihtiyacına yönelik pozisyonlar mevcut. İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Yeni yayımlanan personel alım ilanı ile özel ve kamu sektörlerinde birçok farklı kadro için yüksek maaşlarla iş imkanları sağlanacak. İŞKUR bu ilanlar aracılığıyla iş arayan vatandaşları uygun işlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ilanlar, iş arayanların yeni bir kariyer kapısını aralamalarına olanak tanıyor.
Öne Çıkan İşkur İlanları ve Referans Numaraları
Büro Memuru - Çeşitli İller
-
İzmir'de Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008018792.
-
İstanbul'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için birçok ilan yayımlandı:
- 6.02.2024, Ref. No: 00008018805
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019333
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019488
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019898
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020216
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020245
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020614
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020797
-
Bursa'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008019800
Özel Güvenlik Görevlisi- Çeşitli İller
-
İzmir için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00007972780
-
Muğla için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018584
-
İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İlk İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018656
-
Aksaray için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018885
-
İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İkinci İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018996
-
İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Üçüncü İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008019291
-
İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Dördüncü İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008020199