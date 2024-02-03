İŞKUR 3-10 Şubat personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.650 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü görevi görüyor. Yayımlanan son ilanlar, özel sektörden kamu sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özel sektörde çalışmayı hedefleyenler için çeşitli firmaların ihtiyacına yönelik pozisyonlar mevcut. İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Yeni yayımlanan personel alım ilanı ile özel ve kamu sektörlerinde birçok farklı kadro için yüksek maaşlarla iş imkanları sağlanacak. İŞKUR bu ilanlar aracılığıyla iş arayan vatandaşları uygun işlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ilanlar, iş arayanların yeni bir kariyer kapısını aralamalarına olanak tanıyor.