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Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı! O tarihe kadar süre verildi

İş arayışında olan ve yüksek maaşla çalışmak isteyen vatandaşlar için sevindirici haber İŞKUR'dan geldi. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek bekçi alımları ile ilgili detaylar ve başvuru süreci duyuruldu. Özel sektörün güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli illerde yapılacak olan alımlar için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 17:09 Güncelleme 03 Şubat 2024, 17:09
Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı! O tarihe kadar süre verildi

Adayların başvuru yapacakları ilanların detaylarını İŞKUR'un resmi web sitesinden incelemeleri ve başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu fırsat, özellikle KPSS şartı olmadan güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir imkan sunuyor.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları:

  • Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Eğitim Durumu: Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor.
  • Sağlık Durumu: Adayların görevini yerine getirmesine engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması şart.
  • İkametgah: Başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
  • Adli Sicil: Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Bu genel şartların yanı sıra, illere özel olarak belirlenen bazı özel şartlar da adaylardan beklenmektedir. Başvurular online olarak gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihleri ilan edilmiştir.

Öne Çıkan İlanlar ve Son Başvuru Tarihleri:

  • İstanbul: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 9.02.2024
  • Balıkesir: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024
  • Sakarya: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024
  • Gaziantep: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024
  • Adana: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024
  • Ankara: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 7.02.2024
  • Mardin: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 6.02.2024
  • Muğla: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 6.02.2024

İŞKUR Bekçi Alımı İlanlarına Ulaşma Adımları:

İŞKUR'un resmi web sitesi www.iskur.gov.tr adresine gidin. Bu site üzerinden iş arama, iş ilanlarına ulaşma ve online başvuru yapma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada yer alan "İş Arama" veya "İş İlanları" bölümüne tıklayın. Bu bölüm, açık iş pozisyonlarını ve güncel iş ilanlarını içerir.

Açılan sayfada, iş arama kriterlerini belirlemek için çeşitli filtreleme seçenekleri bulunur. İş türü, şehir, çalışma alanı gibi kriterleri doldurarak aramanızı daraltabilirsiniz. Eğer doğrudan "bekçi" pozisyonu için arama yapmak istiyorsanız, "Meslek" veya "İş Kodu" alanına "bekçi" veya ilgili iş kodunu (örneğin, 11294) yazabilirsiniz.

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra "Ara" butonuna tıklayarak iş ilanlarını arayın. Bu işlem, belirlediğiniz kriterlere uygun iş ilanlarının listelenmesini sağlar. Arama sonuçlarından, ilginizi çeken bekçi alım ilanlarına tıklayarak detaylarını inceleyebilirsiniz. İlan detaylarında, iş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları, son başvuru tarihi ve diğer önemli bilgiler yer alır. İlana başvurmak istiyorsanız, eğer sistemde kaydınız yoksa öncelikle İŞKUR üzerinden bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Giriş yaptıktan sonra ilgili ilana online olarak başvuru yapabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI İLANLARINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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