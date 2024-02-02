Şubat ayı KPSS’li KPSS şartsız personel alımı şartları ve detayları açıklandı! İşte kamu binlerce memur, personel işçi alımı kadroları

Şubat 2024, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük fırsatlar barındırıyor. Geniş bir alanda yayımlanan ilanlar, farklı alanlardaki uzmanlık ve becerilere sahip bireyler için çeşitli kariyer yolları sunuyor. Kamu sektöründe istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen adayların, ilan edilen tarihler arasında başvurularını yapmaları ve bu süreçte gerekli tüm hazırlıkları titizlikle gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Bu dönem, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal bir zaman olarak öne çıkıyor.
Şubat 2024 Güncel Kamu İlanları
2024 yılı, kamu sektöründe büyük bir istihdam hareketliliğine sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl yüzbinlerce yeni alımın yapıldığı kamu sektörü, bu yıl da benzer bir performansı sürdürmeye hazırlanıyor. İlan edilen pozisyonlar arasında çeşitli uzmanlık alanlarından, teknik personele kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Adli Tıp Kurumu, 229 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, 5 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Üniversitelerde Fırsatlar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi gibi kurumlar da dahil olmak üzere, birçok üniversite çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Marmara Üniversitesi ise 3 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı için İl Planlama Uzman Yardımcısı giriş (sözlü) sınav duyurusu yaptı.
Milli Savunma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er temini yapacağını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise sözleşmeli büro ve destek personeli yerleştirme ilanını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü için 36 sözleşmeli personel alımı yapacak.